Suriye'de İhlallere Rağmen Ateşkese Uyuluyor





Suriye'de, Ankara ve Moskova'nın garantörlüğünde ilan edilerek Perşembe gecesi yürürlüğe giren ateşkese genel anlamda uyulurken bazı bölgelerde yer yer çatışmalar yaşanıyor.



Suriye İnsan Hakları Gözlemevi isimli kuruluş, Hama, İdlib ve Şam yakınlarındaki Barada Vadisi civarında zaman zaman ateşkesin ihlal edildiğini duyurdu.



Ordu güçleri saldırılarda muhaliflere karşı top ve havan gibi ağır silahlar kullanırken, Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, ateşkesin yürürlüğe girdiği andan itibaren en az 16 hava saldırısı düzenlendiğini bildirdi.



Altı yıldır devam eden iç savaşta en ağır faturayı ödeyen siviller ise ateşkesin sağlanmasından memnun.



Ancak kimileri ateşkesin, Beşşar Esad'ın görevde kalmasının önünü açmasına imkan vermesini istemiyor.



"Ateşkes iyi oldu. Halkın uçaklardan, hava saldırılarından ve ölümlerden biraz uzaklaşması ve nefes alması adına iyi oldu. Halkımız bitkin durumda. Ateşkes ya da başka bir sebeple acılarımızı ancak Allah'ın dindireceğine inanıyoruz"



"Ateşkesi kabul ediyoruz ama halkı acımasızca öldüren hain bir ordu ve gizli servisi kabul etmiyoruz. Suriye'yi İran ve Rusya'ya satan rejimi istemiyoruz"



Öte yandan Cuma namazı sonrası çeşitli kentlerde yönetim karşıtı barışçıl gösteriler düzenlendi.



Göstericiler sadece Esat yönetimini değil, aynı zamanda kendi arasında biraraya gelemeyen muhalif grupları da protesto etti.



Auteur: euronews-tr



Tags: Ateşkes Suriyede uyuluyor Suriye rağmen ihlallere Suriyede iç savaş ateşkese Gepost: 30 december 2016