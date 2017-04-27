Suriye'de İdlib'e Yönelik Hava Saldırıları

Suriye'nin kuzeyindeki İdlib ilinde yer alan Maaret el-Numan ilçesine bağlı beldelerde düzenlenen hava saldırılarında 4'ü sağlık çalışanı 11 sivil hayatını kaybetti, en az 18 sivil yaralandı.



İdlib'in Maaret el-Numan sivil savunma yetkilisi Ubade Zikre, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Deyr Şarki beldesinde özel bir hastanenin savaş uçakları tarafından hedef alındığını belirtti.



"Rus uçağı hastaneye 4 hava saldırısı düzenledi. Bombardımanda hastane tamamen hizmet dışı kaldı." diyen Zikre, saldırıda en az 3 sivilin hayatını kaybettiğini, 7 ya da 8 sivilin de yaralandığını aktardı.



Zikre, ilçeye bağlı Maar Şurin beldesinde de bir cenazeye hava saldırısı yapıldığını, saldırıda 4 kişinin yaşamını yitirdiğini, 10 sivilin de yaralandığını bildirdi.



İdlib'teki sivil savunma yetkililerinden Mustafa el-Hac da savaş uçaklarının İdlib'te Maaret el-Numan'a bağlı Maar Zeyta beldesinde ambulansların bulunduğu noktayı hedef aldığını dile getirdi.



Beldenin Maaret el-Numan ile Han Şeyhun arasında bulunduğuna işaret eden Hac, saldırıda 4 sağlık görevlisinin hayatını kaybettiğini söyledi.



Sivil savunma ekiplerinin kurtarma çalışmalarına devam ettiğini ifade eden Hac, yaralı sayısının henüz kesinleşmediğini belirtti.



Birleşmiş Milletler Suriye İnsani İşler Koordinatörleri, dün yaptıkları açıklamada Suriye'nin kuzeyinde nisan ayında 6 sağlık kuruluşuna hava saldırısı düzenlendiğini hatırlatmıştı. Bombardımanlar nedeniyle yüz binlerce kişinin sağlık hizmetlerinden mahrum kaldığı vurgulanan açıklamada, hava saldırılarına son verilmesi çağrısı yapılmıştı. Açıklamada, şu ifadeler yer verilmişti:



"Sağlık kuruluşları ve insanların hayatını kurtarmaya çalışan sağlık çalışanlarının bombalanması kesinlikle kabul edilemez. Sağlık kuruluşlarına yönelik devam eden saldırılar nedeniyle yüzlerce sağlık çalışanı hayatını, yüz binlerce kişi de sağlık hizmetlerine ulaşım imkanını kaybetti. Bu en temel hak olan yaşama hakkının insanların elinden alınmasıdır. Bunlara bir an önce son verilmeli."