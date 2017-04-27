Suriye'de Han Şeyhun'a Hava Saldırısı

HAN ŞEYHUN/ Suriye'de Beşşar Esed rejiminin kimyasal silah katliamı yaptığı İdlib'e bağlı Han Şeyhun'a hava saldırısı düzenlendi. Saldırıda aynı aileden iki çocuk, bir kadın hayatını kaybetti, üç çocuk yaralandı.



Han Şeyhun sivil savunma çalışanı Hamid Kuteyni, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Rus savaş uçağı Han Şeyhun beldesinin batı mahallesini vurdu. Bombardımanda, Hama kırsalından kaçarak beldeye sığınan bir aileden iki çocuk ve bir kadın yaşamını yitirdi, üç çocuk yaralandı." dedi.



Kuteyni, yaralı çocukların durumlarının ağır olduğunu söyledi.



İdlib'in güneyindeki Han Şeyhun beldesinin sakinlerinin büyük kısmı, 4 Nisan'daki kimyasal silah katliamının ardından İdlib'in kuzeyine göç etmişti. Göç edenlerin bir bölümü dönerken bir kısmı kentin yeniden hedef alınacağı korkusuyla Türkiye sınırı yakınındaki kamplarda kalıyor. Kimyasal silah katliamında çoğu çocuk ve kadın 100'ün üzerinde sivil ölmüş, 500'den fazlası yaralanmıştı.