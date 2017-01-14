Suriye'de federasyon pazarlığı

Suriye'de 30 Aralık'ta Türkiye ve Rusya'nın girişimleriyle ilan edilen ateşkes, ihlaller yaşanmasına rağmen genel olarak ülkede sukûneti sağlarken, 23 Ocak'ta Astana'da yapılacak Suriye görüşmeleri öncesi taraflar arasında görüşme trafiği yoğunlaştı.

Rus Haber Ajansı Sputnik, 'Suriye yönetiminin PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG dışındaki Kürt siyasetçilerle Rusya'nın garantörlüğünde görüşmeler yürüttüğünü' ileri sürdü. Habere göre görüşmelerde 'Suriye'de bir federasyon kurulması' önerisi de ele alındı.





Haberde, 'Suriyeli Kürt siyasetçi Dr. Ferid Sedun, Kürtlerin federasyon talepleriyle ilgili Suriye yönetimi ile görüşmek için başkent Şam'a gitti' ve 'Görüşmelerde Rusya garantör oldu' ifadeleri yer aldı.

'RUSYA PYD ILE GÖRÜŞTÜ'

Sputnik'in haberine göre Rus yetkililer 2 hafta önce Lazkiye'de aralarında PYD/YPG'nin de bulunduğu 24 Kürt partisi temsilcileriyle görüştü. Habere göre Rusya bu partilerin Şam yönetimi ile görüşmesine de aracılık etti. Şam yönetimi, daha önce Suriye'de bir federasyonun kesinlikle söz konusu olmadığı yönünde açıklamalar yapmıştı.