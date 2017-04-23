Suriye'de Engellilere Özel Yarışma

ADHAM KAKO - Suriye'de Halep'in batısındaki Etarib ilçesinde yaşayan engellilere destek amacıyla özel bir yarışma düzenlendi.



"İrade başarının yoludur" adı verilen yarışma, Etarip Sivil Merkezi, Suriye Engelliler Spor Birliği ile Spor ve Gençlik Genel Kurulu iş birliğiyle organize edildi.



Muhaliflerin kontrolündeki ilçe merkezinde bir okul bahçesinde düzenlenen turnuvaya, doğuştan engelli veya iç savaşta yaralanan 10 engelli yarışmacı katıldı.



Tekerlekli sandalye üzerinde birbirlerini geçmeye çalışan engelliler, etaplar halinde ilerleyerek finale ulaştı. İlçe sakinlerinin büyük ilgi gösterdiği turnuvada dereceye girenlere ödüller verildi.



"Direniş, başarı ve kazanma arzusu"



Turnuvayı organize eden ekipten Muhammed Semir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu etkinlikle engellilere destek olmayı ve bu yönde farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.



Semir, "Engelli vatandaşların sıkıntılarına ve kanayan yaralarına dikkat çekmeye çalıştık. Bu vesileyle, engellilerin bu toplumun en önemli parçası olduklarını hatırlatmak istedik. Onlar halkın saygısını ve takdirini bekliyorlar." dedi.



Engellilerin güçlü bir iradeye ve ruha sahip olduklarını vurgulayan Semir, "Bu sayede onlara irade, direniş, başarı ve kazanma arzusu aşılamak istedik." diye konuştu.



Engelliler moral buldu



Savaş içinde zor şartlarda hayata tutunmaya çalışan engelliler, kendileri için düzenlenen özel yarışmayla moral buldu. Yarışmacıların turnuva sırasında yüzlerindeki mutluluk ve heyecan gözlerden kaçmadı.



Halid Muhammed adlı engelli Suriyeli, yarışmaya katılmaktan çok mutlu olduğunu belirterek turnuvayı düzenleyenlere teşekkür etti.



Muhammed, "Bu gibi etkinlikler, yaralıların hayatlarına daha kolay devam etmelerine katkı sağlayacak. İnşallah bu şekilde engellilerin ihtiyaçları gözetilir ve yardımlar yapılır." dedi.



İlk defa bu tür bir yarışmaya katılan Ömer Ebu Cud da bölgedeki yoğun saldırılara rağmen böyle bir etkinliğin düzenlenmesinin çok önemli ve güzel olduğunu belirtti.



Ebu Cud, "Organizasyonu düzenleyenlere teşekkür ederiz. Bizler bu sayede nefes aldık. Hayata tutunmak bizler için önemli." diye konuştu.