Suriye'de En Az 26 Kimyasal Saldırı Yapıldı"

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu, Suriye'de 2013'ten bu yana gerçekleşen 26 kimyasal silah saldırısının kayıt altına alındığını, rejiminin bu saldırıların en az 20'sinden sorumlu tutulduğunu ve diğer 6 saldırının faillerinin hala saptanamadığını açıkladı.



BM Cenevre Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, BM Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonunun hazırladığı Suriye'deki kimyasal silah saldırılarının listesi paylaşıldı.



Listede, Suriye'de 2013'te 5, 2014'te 8, 2016'da 11, 2017'de de 2 olmak üzere toplam 26 kimyasal silah saldırının kayıt altına alındığı bildirildi.



Bu arada BM açıklamasında, listede yer alan kimyasal silah saldırılarının sadece kayıt altına alınabilenler olduğu fakat ülkede daha fazla kimyasal saldırı gerçekleşmiş olma ihtimalinin de bulunduğu ifade edildi



BM Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu, Suriye'nin İdlib kentinde yaşanan kimyasal silah saldırısını soruşturma süreci hala devam ettiği için listeye almadı.



Komisyon, İdlib'deki saldırı sonrası yaptığı açıklamada, saldırıların bölgedeki etkisini, kimyasal silah kullanıldığı iddialarını ve bölgede yaralıların tedavi edildiği sağlık merkezlerine yönelik saldırılar olduğuna ilişkin iddiaları soruşturduğunu bildirmişti.



Esed rejiminin İdlib'in Han Şeyhun beldesine geçen hafta düzenlediği kimyasal silah saldırısında aralarında çocukların da bulunduğu 100'den fazla sivilin öldüğü, 500 kişinin gazdan etkilendiği açıklanmıştı.