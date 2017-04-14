Suriye'de Dört Kasabada Tahliye İşlemi





Suriye'de ordu birlikleri ve muhaliflerin kuşatması altındaki dört ayrı kasabada eş zamanlı tahliye işlemi başladı.



Suriye'de rejim güçlerinin elinde bulunan ancak muhalifler tarafından kuşatılan Fua ve Kefraya kasabalarından sivillerin Halep'in batısına taşındığı bildirildi.



Rejim güçlerinin kuşatmasındaki Medaya ve Zabadani kasabaları da Hükümet güçleriyle muhalifler arasında varılan anlaşma kapsamına alındı.



Ancak Zabadani'deki tahliyelerin başlayıp başlamadığı kesinlik kazanmazken, söz konusu yerde tahliyelerin akşam saatlerine ya da Cumartesi günüde ertelendiği iddia edildi.



Varılan anlaşma kapsamında, 30 binden fazla kişinin tahliye edilmesi bekleniyor.



Daha önce Halep'in doğusunda sıkışan muhalifler, Türkiye ve Rusya'nın öncülüğünde hayata geçirilen anlaşmayla Aralık 2016'da kent dışına çıkartılmıştı.



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Tags: Suriyede kasabada dört tahliye işlemi Suriye Suriyede iç savaş Gepost: 14 april 2017