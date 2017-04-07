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Suriye'de Daha Fazlasını Yapmaya Hazırız'
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Suriye'de Daha Fazlasını Yapmaya Hazırız'

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Haley, Suriye'de rejime ait hava üssüne düzenledikleri askeri operasyona ilişkin, "Dün gece çok ölçülü bir adım attık, daha fazlasını yapmaya hazırız ama umuyoruz gerek kalmaz." dedi.

Suriye'de Daha Fazlasını Yapmaya Hazırız'

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Haley, Suriye'de rejime ait hava üssüne düzenledikleri askeri operasyona ilişkin, "Dün gece çok ölçülü bir adım attık, daha fazlasını yapmaya hazırız ama umuyoruz gerek kalmaz." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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