GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
-Göstericilerin slogan atması Suriye'de muhaliflerin kontrolünde yer alan çeşitli bölgelerdeki siviller, cuma namazı sonrası rejim güçleri ve destekçilerinin ateşkes ihlallerini protesto etti. Başkent Şam'ın Doğu Guta bölgesine bağlı Merc beldesinde toplanan Suriyeliler, "Devrim bizi birleştiriyor", "Ey Dünya, ateşkesi zalimler bozuyor" yazılı dövizler taşıyarak rejim karşıtı sloganlar attı.
Suriye'de Cuma Namazı Sonrası Esed Protestosu - Doğu
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : -Göstericilerin slogan atması Suriye'de muhaliflerin kontrolünde yer alan çeşitli bölgelerdeki siviller, cuma namazı sonrası rejim güçleri ve destekçilerinin ateşkes ihlallerini protesto etti.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads