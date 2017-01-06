Suriye'de Cuma Gösterileri

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İdlib'in Serakib bölgesinde düzenlenen gösteri

Dövizler taşıyan göstericilerin sloganlar atması Suriye'nin çeşitli kentlerinde cuma namazı sonrası rejim karşıtı ve Şam'ın batı kırsalında bulunan Barada Vadisi'ndeki muhaliflere destek gösterileri düzenlendi.



Suriye'de savaşan taraflar arasında Türkiye ve Rusya'nın garantörlüğündeki ateşkes yürürlüğe gireli 1 hafta oldu.



Ülkede başkent Şam'ın Doğu Guta bölgesindeki Duma ilçesi, Sakba, Zemelka, Cobar, Arbin beldeleri, Halep'in Etarib ilçesi ile İdlib kırsalındaki Serakib bölgesinde cuma namazından sonra gösteriler yapıldı.



Esed rejimini protesto ve Barada Vadisi'ndeki muhaliflere destek için devrim bayraklarıyla meydanlarda toplanan Suriyeliler, "Eğer birleşmezseniz hepiniz kaybolursunuz", "Devrim şerefli insanlarla devam ediyor", "Halk rejimin düşmesini istiyor" yazılı dövizler taşıdı.



Göstericiler, "Barada Vadisi ölüme kadar seninleyiz. En büyük terörist Esed'dir. Halk artık seni istemiyor. Barada ikinci Halep olmasın" sloganları attı.