Suriye'de Bombalı Saldırının Ardından Tahliyeler Yeniden Başladı





Suriye'de cumartesi günü tahliye operasyonunu hedef alan kanlı saldırının ardından İdlib'de tahliyeler yeniden başladı. Muhaliflerin kuşatması altında bulunan Şii nüfusun yoğun olarak yaşadığı Fua ve Kefreya kasabalarından tahliye edilenler Halep'in batısına getirildi.



Anlaşma kapsamında Sünni nüfusun ağırlıkta olduğu Madaya ve Zebadani'den tahliye edilen sivillerin de, rejimin kontrol noktasını geçtikten sonra İdlib'e giriş yapması bekleniyor.



Cumartesi günü Fua ve Kefreya'dan yola çıkan konvoylar Halep'in batısında muhaliflerin kontrolündeki Raşidin semtinde beklerken bombalı saldırıya hedef olmuştu.



Olayda 100'den fazla kişi yaşamını yitirirken, bazı yararılar Türkiye'de tedavi edilmek üzere Cilvegözü sınır kapısına getirilmişti.



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