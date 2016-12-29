Suriye'de Bombalı Saldırı

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :



Bölgedeki binalarda maddi hasar

Sivil savunma ve itfaiye ekiplerinin çıkan yangına müdahale etmesi

Sivil savunma yetkilisi Ömer Mayir'in açıklaması Suriye'nin kuzeyindeki Halep kentine bağlı muhaliflerin kontrolündeki Soran beldesinde bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu 6 kişinin öldüğü, onlarca kişinin yaralandığı bildirildi. Bombalı eylemin gerçekleştiği bölgedeki binalarda maddi hasar meydana geldi. Bölgeye gelen sivil savunma ve itfaiye ekipleri çıkan yangına müdahale etti.