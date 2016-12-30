Suriye'de Bombalı Saldırı (2)

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Suriyeli bir çocuğun kurtarma çalışmaları

Suriyeli çocuğun enkaz altından çıkartılması

Suriye'nin kuzeyindeki Halep kentine bağlı muhaliflerin kontrolündeki Soran beldesinde bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu 6 kişinin öldüğü, onlarca kişinin yaralandığı bildirildi. Bombalı eylemin gerçekleştiği bölgedeki binalarda maddi hasar meydana geldi. Bölgeye gelen sivil savunma ekipler ve bölgedeki vatandaşlar arama kurtarma çalışması yaptı. Saldırı sonrası Suriyeli bir çocuk, sivil savunma ekipleri ve çevredeki vatandaşlar tarafından enkaz altından kurtarıldı.