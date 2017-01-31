Suriye'de Barada Vadisi'nde Tahliyeler Tamamlandı

Suriye'de Esed rejimi ve destekçilerinin saldırdığı Barada Vadisi'nde, yaralı muhalif savaşçıların ve sivillerin tahliyesi sona erdi. Bölgeden sabah saatlerinde çıkan son tahliye konvoyu da İdlib kırsalına ulaştı.



Bölgedeki AA muhabirinden alınan bilgiye göre, başkent Şam'ın kuzeybatısında rejim ve destekçilerinin kuşatması altındaki Barada Vadisi'nden çıkmak zorunda kalan son kafile 70 yaralı muhalif ile 800 sivilden oluşuyor.



Sabah saatlerinde bölgeden çıkan 19 otobüslük konvoy ülkenin kuzeybatısındaki İdlib kırsalına ulaştı.



Barada Vadisi'nden çıkan muhalif ve siviller, İdlib'teki Sermin, Eriha ilçesi ile Serakib'teki Deyr Hasan çadırkentine yerleştirildi.



Beşşar Esed rejimi ve askeri muhalifler arasında cumartesi günü bölgenin boşaltılmasına ilişkin anlaşmaya varılmasının ardından dün yaralı muhalifler ve sivillerden oluşan bin 300 kişilik ilk grup, 42 otobüs ve 11 ambulansla İdlib kırsalına ulaşmıştı.



Bölgeden anlaşmayı kabul eden yaklaşık iki bin yüz kişinin tahliye edildiği tahmin ediliyor.



Vadinin etrafında konuşlu askeri muhalifler de içerdeki muhaliflerin çıkmasından 48 saat sonra bölgeyi terk edecek. Barada'da yaşamaya devam etmek isteyenlerin ise rejimle uzlaşarak, bölgelerinde kalabilecekleri duyurulmuştu.



Rejim ordusu ve Hizbullah 5 hafta bombaladı



Esed ordusu ve rejim yanlısı yabancı terörist gruplar, 30 Aralık'ta Türkiye ve Rusya garantörlüğünde ilan edilen ateşkese rağmen vadiye saldırılarını sürdürmüştü.



Daha önce çatışma yaşanmayan Barada Vadisi, Halep'ten sivil ve muhaliflerin tahliyeleri tamamlandığında hedef haline gelmişti.



Rejim ordusu ve Hizbullah, Rusya'nın garantörlüğüne rağmen 5 hafta boyunca, kuşatma altındaki vadiyi ağır bombardıman altına alarak ateşkesi hiçe saymıştı.



Barada Vadisi, Şam'ın merkezine 16 kilometre, Lübnan sınırına 12 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Başkentin ana su kaynaklarından Ayn el-Fica pınarına da ev sahipliği yapıyor.



Ülkenin farklı bölgelerindeki çatışmalardan kaçanların da aralarında bulunduğu yaklaşık 100 bin Suriyeliyi barındıran bölgenin meskun kısmı 12 kilometrekarelik bir alandan oluşuyor.