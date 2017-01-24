Suriye'de Ateşkesin Denetimi ve Uygulaması İçin Üçlü Mekanizma Kurulacak (2)

Fotoğraflar eklendi.

Suriye'de Ateşkesin Denetimi ve Uygulaması İçin Üçlü Mekanizma Kurulacak (2)

Fotoğraflar eklendi

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