Suriye'de Ateşkes Sağlandı! Suriyeliler Geri mi Dönüyor?

Suriye'de ateşkes sağlandı. Peki Suriyeliler ülkelerine geri mi dönecek? Ocak ayında Astana'da gerçekleştirilecek olan Suriye barış görüşmeleri için Rusya lideri Vladimir Putin'den çok önemli bir açıklama geldi. Putin, "Suriye hükümeti ile muhalefetin ateşkes anlaşması imzaladı" dedi. Ateşkes anlaşması 30 Aralık gece yarısından itibaren geçerli olacak. Öte yandan Putin, "Suriye'de ateşkes anlaşmasında Türkiye ve Rusya garantör rolünde olacak." dedi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile görüşen Putin, Şam ile muhalefet arasında üç belge imzalandığını belirtti. Putin, "İlk belge, Suriye topraklarında ateşkes sağlanmasıyla ilgili. İkinci belge, ateşkes rejiminin kontrolüyle ilgili önlemlere yönelik. Üçüncü belge ise Suriye'de çözüm için barış görüşmelerinin başlatılması hakkında bir bildiri" dedi.

SURİYE'DE ATEŞKES SAĞLANDI

Suriye'de ateşkes sağlandı. Öte yandan Dışişleri Bakanlığı'ndan da konuyla ilgili "Suriye'de çatışan taraflar arasında, ülke genelinde 30 Aralık günü saat 00.00 itibariyle ateşkese gidilmesi hususunda bir mutabakata varılmıştır." açıklaması geldi. Suriye Rejim ordusu da yaptığı açıklamada ateşkesin DEAŞ ve El Nusra'ya bağlı grupları kapsamadığını duyurdu.

TERÖR ÖRGÜTLERİ KAPSAM DIŞI

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından terör örgütü olarak kabul edilen gruplar bu mutabakatın dışındadır. Bu düzenlemeye Türkiye ve Rusya Federasyonu garantör sıfatıyla destek vermektedir." denildi.

TÜRKİYE VURMAYA DEVAM EDECEK

Böylece Türk ordusunun yürüttüğü El Bab operasyonundan herhangi bir aksama olmayacak. Türkiye, ÖSO ile birlikte DEAŞ'ı vurmaya devam edecek. PYD ise ateşkes kapsamının içinde kalıyor. Dışişleri Bakanlığı'nın Suriye'de çatışan taraflar arasında, ülke genelinde ilan edilen ateşkese ilişkin yazılı açıklaması şöyle:

"Bilindiği gibi, Suriye ihtilafının kapsamlı siyasi çözümü yolunda rejim ve muhalefet arasında görüşmelerin başlatılması, şiddete son verilmesi ve insani yardımların yapılabilmesi amacıyla uzun zamandır yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Bu çabalarımızın sonucunda, Suriye'de çatışan taraflar arasında, ülke genelinde 30 Aralık 2016 günü saat 00.00 itibariyle ateşkese gidilmesi hususunda bir mutabakata varılmıştır. Bu gelişmeyi memnuniyetle karşılıyoruz. BM Güvenlik Konseyi tarafından terör örgütü olarak kabul edilen gruplar bu mutabakatın dışındadır. Bu düzenlemeye Türkiye ve Rusya Federasyonu garantör sıfatıyla destek vermektedir.

"TÜRKİYE VE RUSYA BİRLİKTE TAKİP EDECEK"

Taraflar, bu düzenlemeyle, hava saldırıları dahil, silahlı saldırıları durdurmayı, kontrolleri altındaki bölgeleri birbirleri aleyhine genişletmemeyi taahhüt etmişlerdir. Bu ateşkese tüm tarafların riayet etmesi önem taşımaktadır. Türkiye ve Rusya çatışmasızlık durumuna güçlü destek vermekte olup, bunun takibini de birlikte yapacaklardır.

Sahadaki gruplar üzerinde nüfuzu olan ülkelerin de ateşkesin idamesi yolunda gerekli desteği sağlaması kuşkusuz büyük önem taşımaktadır. Ülkemiz, birkaç gün önce Halep'ten insani amaçlı tahliyelerin tamamlanmasında ve yarından itibaren de Suriye genelinde ateşkesin devreye girmesinin sağlanmasında belirleyici rol oynamıştır. Türkiye, çatışmasızlık durumuna tam olarak riayet edilmek suretiyle, Suriye'de Cenevre Bildirisi ve 2254 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararı temelinde gerçek bir siyasi geçişin sağlanabilmesi amacıyla, kısa süre içinde Astana'da rejim ve muhalefetin garantör ülkelerin nezaretinde biraraya gelerek BM gözetimindeki siyasi süreci yeniden canlandırma yolunda kaydadeğer adımlar atmaları ümidiyle, bu kapsamdaki çabalarını ara vermeden sürdürecektir."



