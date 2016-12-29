Suriye'de Ateşkes Mutabakatı

AMMAN/ Ürdün, Katar ve Mısır'ın, Suriye'de ateşkes anlaşmasının sağlanması ve tarafların barış müzakerelerine başlamaya hazırlanmasını memnuniyetle karşıladığı bildirildi.



Ürdün resmi haber ajansı PETRA'nın haberine göre, Hükümet Sözcüsü Muhammed el-Mumeni, yaptığı yazılı açıklamada, ateşkes anlaşmasının, yaklaşık 6 yıldan beri devam eden Suriye krizini çözüme kavuşturacak bir adım ve Suriye halkının temennisi olan güven ve istikrarın geri gelmesine vesile olmasını umut ettiğini belirtti.



Söz konusu ateşkes anlaşmasının memnuniyetle karşılandığını ifade eden Mumeni, Ürdün'ün, krizin başından beri tarafları, Suriye'de barış ve istikrarın sağlanmasıyla tüm şiddet ve çekişmelerin sona ermesinin tek yolu olan siyasi çözüme çağırdığını aktardı.



"Anlaşma Suriye halkının acılarını hafifletecek"



Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da Türkiye ve Rusya garantörlüğünde sağlanan ve gece yarısından itibaren yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşmasının memnuniyetle karşılandığı vurgulanarak, "Suriye halkının acılarını hafifletecek bu anlaşma, genel ve kalıcı ateşkese doğru bir adım olmasının yanı sıra sivillerin güvenliği ve insani yardımların hızlı bir şekilde ulaştırılmasına katkı sağlayacaktır." ifadesine yer verildi.



Rejim güçlerinin ateşkese uyması gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, ateşkes mutabakatının, siyasi sürecin başlatılması ve Cenevre-1 bildirisi ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) ilgili kararlarına dayanan siyasi çözüme hızlı bir şekilde kavuşmasına vesile olması umut edilirken, Suriye halkına karşı suç işleyenlerin uluslararası adalete hesap vermesinin önemine işaret edildi.



-"Tarafları anlaşmaya uymaya çağırıyoruz"



Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise Suriye'de varılan ateşkes anlaşmasının memnuniyetle karşılandığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:



"Şiddet ve çatışmalar nedeniyle Suriye halkının yaşadığı acıların önüne geçilmesi için tarafları anlaşmaya uymaya çağırıyoruz. Ateşkes anlaşması, terör ve radikalizmle mücadelenin sürdürülmesi ile siyasi müzakerelerin başlaması için hazırlık konumundadır. Söz konusu anlaşma, Suriye krizinin başından beri Mısır tarafından savunulan siyasi çözüm görüşüyle örtüşüyor."