Suriye'de Altı Örgüt Nusra Cephesi'ne Karşı Ahrar'uş Şam'a Katıldı

Suriye'de Şam'ın Fethi Cephesi örgütünün Astana barış sürecini destekleyen ÖSO (Özgür Suriye Ordusu) bünyesindeki gruplara saldırıları ardından altı silahlı örgüt, cihatçı çizgideki Ahrar'uş Şam'a katılma kararı aldı.





Nusra Cephesi, geçen yıl adını "Şam'ın Fethi Cephesi" olarak değiştirmiş ve El Kaide ile bağını da kopardığını açıklamıştı.



Bu açıklama birçok ülke tarafından inandırıcı bulunmamıştı.



Kazakistan'ın başkenti Astana'daki barış görüşmelerini eleştiren Şam'ın Fethi Cephesi, Pazartesi ve Salı günü gerçekleştirilen görüşmelerin ardından Suriye'nin kuzey doğusundaki bazı bölgelerde farklı silahlı muhalif gruplara yönelik saldırılarını artırdı.





Örgüt, Astana sürecine katılan grupları kendisine karşı komplo kurmakla suçluyor.



Astana görüşmeleri sonunda yayımlanan bildiride, tarafların Nusra Cephesi ve IŞİD'e karşı mücadele içinde olmaları isteniyor.



Ahrar'uş Şam: Saldırılar sürerse karşılık vereceğiz



Şam'ın Fethi Cephesi'nin kendilerine de saldırdığını belirten Ahrar'uş Şam, örgütle müzakere girişiminde bulunduklarını ancak buna olumlu yanıt alamadıklarını, saldırıların sürmesi halinde kendilerinin de karşılık vereceğini belirtti.





Ahrar'uş Şam ayrıca, Şam'ın Fethi Cephesi'nin saldırıları üzerine altı grubun kendilerine katıldığını açıkladı.



Bu örgütler şunlar: Sukur-el Şam, Fastakim, İslam Ordusu İdlib Kanadı, Mücahitler Ordusu, Şamiye Cephesi Batı Halep Teşkilatı, Şam'ın Devrimcileri.



Ahrar'uş Şam, Astana görüşmeleri öncesinde Türkiye'de yürütülen görüşmelere katılmış ancak Astana görüşmelerinde yer almama kararı almıştı.