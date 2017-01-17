Suriye Başbakanı Hamis, İran'da

Suriye Başbakanı İmad Hamis, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği İran'da Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri ile görüştü.



Başkent Tahran'daki Sadabad Sarayı'nda gerçekleşen görüşmede, İran ve Suriye arasında ziraat, madencilik ve iletişim alanlarında 5 mutabakat zaptı imzalandığı belirtildi.



Heyetler arası ve ikili görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Cihangiri, "Sekiz sene süren İran-Irak savaşında Suriye devleti İran'a destek verdi. Son dönemlerde yaşanan krizde de İran Suriye'nin yanında durdu." dedi.



Cihangiri, iki ülkenin son dönemde elde ettiği kazanımlarını korumaları gerektiğini belirterek, "İmzaladığımız mutabakat zaptları Suriye devletinin 5 bin hektar ziraat alanı, büyük bir fosfat madeni, GSM operatörü ve bin hektar petrol sahasını İran'a tahsis etmesi konularını içeriyor. Ayrıca yeni dönemde, Suriye'nin vereceği izinler sonrası İranlı şirketler tekrar çalışmalarını yapabilecek ve ürünlerini bu ülkeye pazarlayacak." diye konuştu.



"Suriye, İran'a çok şey borçlu"



Suriye Başbakanı Hamis de konuşmasında İranlı yatırımcıları Suriye'ye davet etti. Suriye'deki kriz döneminde "İran'a çok şey borçlu olduklarını" dile getiren Hamis şunları kaydetti:



"Dün Hafız Esed ile Humeyni arasında olan iyi ilişkiler bugün de Beşşar Esed ile Ali Hamaney ve Hasan Ruhani arasında devam ediyor. İlişkilerimizi geliştirme konusunda yaptığımız görüşmelerde, İran'la siyasi ve iktisadi alanlarda tüm ilişkilerimizi geliştirme irademizi ortaya koyduk."



Hamis'in Tahran'daki temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani ile de bir araya gelmesi bekleniyor.