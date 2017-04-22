Sürekli Masa Başında Çalışmak Zararlı

Fiziksel ve zihinsel sağlığı korumak için hareket etmek, şart. Ancak gün boyu masa başında çalışanlar için hareket edecek zaman bulmak oldukça zor. Yeni bir araştırmaysa tüm günü oturarak geçirenlerin haftada birkaç saat hareket etmesi bile sağlıklı bir yaşam için yeterli.