Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine 'Kızlardan Başlamak' Bir Zorunluluktur'
Dünyanın önde gelen 7 sanayileşmiş ülkesi ile AB'yi bir araya getiren ve İtalya'nın ev sahipliğinde yapılan G7 zirvesine Türkiye'den davet edilen tek STK temsilcisi KAGİDER Başkanı Sanem Oktar oldu.
Dünyanın önde gelen 7 sanayileşmiş ülkesi ile AB'yi bir araya getiren ve İtalya'nın ev sahipliğinde yapılan G7 zirvesine Türkiye'den davet edilen tek STK temsilcisi KAGİDER Başkanı Sanem Oktar oldu.
Kaynak: Dunya.com
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