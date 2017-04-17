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Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine 'Kızlardan Başlamak' Bir Zorunluluktur'
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Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine 'Kızlardan Başlamak' Bir Zorunluluktur'

Dünyanın önde gelen 7 sanayileşmiş ülkesi ile AB'yi bir araya getiren ve İtalya'nın ev sahipliğinde yapılan G7 zirvesine Türkiye'den davet edilen tek STK temsilcisi KAGİDER Başkanı Sanem Oktar oldu.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine 'Kızlardan Başlamak' Bir Zorunluluktur'

Dünyanın önde gelen 7 sanayileşmiş ülkesi ile AB'yi bir araya getiren ve İtalya'nın ev sahipliğinde yapılan G7 zirvesine Türkiye'den davet edilen tek STK temsilcisi KAGİDER Başkanı Sanem Oktar oldu.

Kaynak: Dunya.com

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