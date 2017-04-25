Sur Yıkımın Ardından Yeniden Şahlanıyor

Çatışmaların sona erdiği Diyarbakır'ın Sur ilçesi, küllerinden doğmaya başladı. Kentte yıkılan binaların yerine tarihi dokuya uygun iki katlı binaların yapımı için hummalı çalışmalar devam ediyor.



Yaklaşık bin yıl önce çatışmaların sona erdiği Sur ilçesinde zarar gören yapıların yıkımı tamamlandı. Surları içine alan bölümün temizlenmesinin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın çalışmaları ile kentte tarihi dokuya uygun iki katlı taş evlerin yapımına başlandı. İlk etapta 44 evin yapıldığı alanda incelemelerde bulunan Sur Belediye Başkan Vekili Bilal Özkan, çalışmaların son durumu ile ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulundu. 2015 yılı içerisinde PKK tarafından insanların mağdur edildiğini hatırlatan Özkan, bunun ardından vatandaşların evlerinden taşınmak zorunda kaldığını söyledi.



"Devletimiz buraya iki milyar liralık yatırımda bulundu"



Bu süreçte zarar gören yapıların yıkıldığını kaydeden Özkan, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Bu süreçte zarar gören yapılar yıkıldı, yapıların çoğu gecekonduydu, bunlar yıkıldılar. 32 hektarlık bir alanda, yapılaşma çalışması sürdürüyoruz. Bu çalışmayı sürdürürken, önceliği altyapıya verdik. Altyapı çalışmaları şu anda yüzde 65 civarında. 32 hektarlık alanın 1 hektarlık bölümünde 44 konutun yapımına başlandı. Bu konutların tamamı, Diyarbakır'ın surun mimarisine uygun koruma amaçlı imar planına uygun ve yüksek katı geçmeyecek şekilde kuzey ile güney cepheli olarak yapıldı bu evler, güneşten faydalanma bakımından yazın ve kışın farklı odaları kullanma geleneğimiz var. Diyarbakır surları insan elin ile inşa edilen ikinci büyük eser bu eserin kıymetini bilircesine, devletimiz buraya iki milyar liralık bir yatırımda bulundu. Bu Diyarbakır halkına verilen önemin en büyük göstergesidir. Buradaki çalışmalar ciddiyetle titizlikle süratle sürdürmek için gereken ilgiyi gösteriyoruz. Umudumuz o ki, önümüzdeki iki buçuk üç yıl içeresinde sur toparlanacak. Tamamen yaşanacak bir hale geldikten sonra ilçenin açılmasını planlıyoruz." - DİYARBAKIR