Sur Yeniden İnşa Ediliyor (3)

Diyarbakır'da PKK'lı teröristlerin saldırılarında zarar gören tarihi Sur ilçesini yeniden inşa edecek projelerin temeli atıldı.



"TOKİ Peyzaj Düzenlemesi ve Rekreasyon Projesi, Geleneksel Diyarbakır Evleri ile Dicle Vadisi Peyzaj ve Rekreasyon Projesinin temelinin birinci etabı için İçkale'de düzenlenen temel atma töreninde konuşan Vali Hüseyin Aksoy, 33 ayrı medeniyete ev sahipliği yapan Diyarbakır'da farklı kültür ve inançlara sahip insanların hoşgörü içesinde yaşadığını söyledi.



Terör olayları nedeniyle Sur'un 6 mahallesinde önemli oranda hasar oluştuğunu hatırlatan Aksoy, "Oluşan bu hasarların giderilmesi adına devletin bütün kurumları, başta Cumhurbaşkanı ve Başbakan olmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığının koordinatörlüğünde bütün bakanlıkların gayreti ile çalışmalar sürüyor." dedi.



Aksoy, Sur ilçesinde 605 tescilli tarihi eser bulunduğunu anımsatarak, şunları kaydetti:



"Son 14 yıl içerisinde devletimiz ve hükümetlerimiz Sur'un yeniden imar edilmesi ve inşası için çeşitli çalışmalar ortaya koydu. 128 milyon liralık kaynak son 14 yıl içerisinde Sur'un tarihi dokularının onarılması için kullanıldı. Bugünü kadar evini terk etmek zorunda kalan vatandaşlarımıza yaklaşık olarak 40 milyon lira nakdi yardım yapıldı. Eşyası zarar gören vatandaşlarımıza bugüne kadar 2 bin 262 aileye 10 milyon 300 bin liralık nakdi yardım gerçekleştirilmiştir. Vergi mükellefi olan bin 568 esnafımıza yaklaşık 3 milyon 758 bin liralık nakdi yardım yapılmıştır."



"22 bin 700 konut planlandı"



Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Mehmet Ergün Turan, bugüne kadar Diyarbakır genelinde 15 bin 261 konut, 7 hastane ve 24 okul yaptıklarını, 33 bin seyirci kapasiteli UEFA standartlarında bir stadyumun inşaatının ise devam ettiğini belirtti.



İnsanlığın ve Türkiye'nin en büyük düşmanının terör olduğunu vurgulayan Turan, şöyle konuştu:



"Terörden dolayı nice insanımız evinden, işinden, ailesinden ve hayatından olmuştur. Cumhurbaşkanı ve Başbakanımızın talimatlarıyla Diyarbakır ve bölgede yeni projeler yapmaya terör örgütlerinin yakıp yıktığı yerleri yeniden imar ve inşa etmeye başladık. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile ortaklaşa yürüttüğümüz projeler kapsamında Diyarbakır başta olmak üzere Şırnak, Mardin ve Hakkari'de 22 bin 700 konut planlandı ve bunların büyük bir kısmının inşaatına başlandı."



Sur'un yeniden imarı için başta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile büyük bir gayretin içerisinde olduklarını ifade eden Turan, "TOKİ olarak her zaman Diyarbakırlı kardeşlerimizin yanındayız. Onların daha iyi ve daha sağlıklı konutlarda oturmalarını sağlamak için her türlü çabayı gösteriyoruz." diye konuştu.



" Korkmuyoruz, korkmayacağız"



Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise kadim şehir Diyarbakır'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bizi bölemeyeceklerine, ayıramayacaklarına tüm cihan şahit olsun istedik." ifadesini kullandı.



Birileri ülkede nefret tohumları ekerken, bazı kesimlerin de 100 yıl önce bozulan planlarını diriltmek istediğini işaret eden Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:



"Ama biz bu milletin her ferdine en çok da Diyarbakırlıların yüreğine güveniyoruz. Korkmuyoruz, korkmayacağız, bir adım bile geri adım atamayacağız. Bizi parçalamaya çalıştılar, çalışacaklar ama biz de hep birlikte ülkemizi birleştirmeye çalışacağız. Allah'a çok şükür ki Sur'u yaşanmaz hale getirenler, çukurlar kazanlar karşılarında çok kararlı bir millet ve devlet gördüler. Onları burada barındırmadınız, Allah hepinizden razı olsun. Şimdi sıra Diyarbakır yeniden imar etmekte. Kamu özel sektör işbirliği ile bunu en kısa sürede başaracağız."



"Yeter ki birliğimizi ve beraberliğimizi muhafaza edelim"



Başkan Hisarcıklıoğlu, herkesin mezhepçilik, ırkçılık ve terör fitnelerine karşı uyanık olması gerektiğini vurgulayarak, mezhep aidiyetinin İslam dünyasına büyük zarar verdiğini söyledi.



"İkinci fitne ırkçılıktır. Hepimiz Hazreti Adem ve Havva'dan geliyoruz." diyen Hisarcıklıoğlu, şunları dile getirdi:



"Üçüncü fitne de terördür. İslam ve terör kavramları yan yana kullanılıyor olması dahi Müslümanlar için utanç vericidir. DEAŞ, FETÖ ve PKK bunların hiçbirinin İslamla alakası yok. Çünkü Müslümanın Müslümana malı, canı ve ırzı haramdır. Müslümanlar olarak bu 3 fitneyi def etmeliyiz. Ülkemizin geleceğinden umutluyuz. Dünyanın en zor coğrafyasında bin yıldır ayaktayız. Daha iyisini de yaparız. Yeter ki birliğimizi ve beraberliğimizi muhafaza edelim. İnşallah bu yıldan itibaren yeniden canlanan ekonomi ve reformlara odaklı bir başarı hikayesini birlikte yazacağız."



"Sur yeniden ayağa kalkıyor"





İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Cumali Atilla, Diyarbakır'ın göz bebeği Sur'da anlamlı bir günün yaşandığını belirtti.



Atilla, "Sur yeniden ayağa kalkıyor. Hepimiz birlikte en kısa dönemde Sur'u ayağı kaldıracağız." dedi.





"Önceliğimiz Türkiye"



Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay ise Türkiye'nin birlik ve beraberlik içerisinde bulunduğu sürece güçlü olacağını söyledi.



Tarihte yaşanan oyunların tekrar ettiğine işaret eden Atalay, "Dünya diyor ki; 'Benden borç alıp, emir almaya devam edeceksin. IMF'den borç almazsan uykunu kaçırırım, tankları, topları, yolları ve köprüleri yaparsanız huzurunuzu bozarsınız.' Bu ülkede mazlumlar ve mağdurlar bedel ödemeye devam ediyor. İnadına hep beraber olmak zorundayız. Hiçbirimizin anne ve babamızı seçme şansı yok. Onun için bu ülkenin kıymetini bilmek zorundayız." ifadelerini kullandı.



Atalay, önceliklerinin Türkiye ile ülkenin birliği ve bütünlüğü olduğunu vurgulayarak, "Türkiye yoksa ne işçi var ne de işveren var. Onun için inadına ülkeyi kucaklamak durumundayız." şeklinde konuştu.



