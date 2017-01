Sur Yeniden İnşa Ediliyor (2)

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Kürt bir tarafta, Türk bir tarafta, Laz bir tarafta, Çerkes bir tarafta olsun istiyorlar. Böylelikle ne olacak, parçalanacağız, zayıf düşeceğiz. Küçük küçük devletçikler ortaya çıkacak. Sonra da oyuncak gibi oynayacaklar, kaldırıp atacaklar. Allah dirliğimizi birliğimiz bozdurmasın. Beraberliğimizi bozmak isteyenlere fırsat vermesin. Hepsine karşı mücadelemizi veriyoruz." dedi.



"TOKİ Peyzaj Düzenlemesi ve Rekreasyon Projesi, Geleneksel Diyarbakır Evleri ile Dicle Vadisi Peyzaj ve Rekreasyon Projesi 1. etabı"nın temelinin atılması için Sur ilçesindeki İçkale'de düzenlenen törende konuşan Bakan Özhaseki, Anadolu'nun kutsal mekanlarının başında gelen Hz. Süleyman Camisi etrafında, böyle bir toplantıda buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



"İnşallah burada hayırları başlatıyoruz"



"İçinde bulunduğumuz mekan sahabelerimizin, velilerimizin, şehitlerimizin bulunduğu bir mekan. Fethin ilk başladığı yerdeyiz." diyen Özhaseki, törene ellerinde Türk bayraklarıyla katılan vatandaşlara, "Bu ellerinizdeki bayraklar hiç inmesin. Minarelerdeki ezanlar hiç dinmesin inşallah." diye seslendi.



Fethin, aşmak manasına geldiğini ancak bir taraftan da hayırların başlangıcı anlamını taşıdığını vurgulayan Özhaseki, "İnşallah biz burada hayırları başlatıyoruz. İşler bittikten sonra dualarınızı alalım yeter." ifadelerini kullandı.



Özhaseki, 3 ay önce Başbakan Binali Yıldırım ile eylem planını açıkladıklarını ve birçok yerde işe başladıklarını belirterek, o işlerin hepsini şimdi takip ettiklerini aktardı.



Bunların göstermelik programlar olmadığını vurgulayan Özhaseki, işlerin devam ettiğini anlattı.



Bakan Özhaseki, şöyle devam etti:



"Ama yetiştiremediğimiz bir işimiz daha vardı. Bulunduğumuz mekanın 115 dönümün yeniden düzenlenmesi. Burada yatan bizim manevi büyüklerimizi, şehitlerimizi, sahabeleri ziyaret ediyorsunuz. Buradaki görüntü sizin de bizim de içimize sinmiyordu. Buradaki kardeşlerimizin hakkını verdik, onlarla helalleştik. Şimdi burayı rekreasyon dediğimiz, ziyaretlerde kullanacağımız bir yeşil alan olarak düzenliyoruz. TOKİ burayı üstlendi. En kısa sürede burayı bitireceğiz. TOKi eğer 8 ayda ev yapıyorsa burayı da 3-4 ay içerisinde yapar, bitirir."



"Diyarbakır'ın geleneksel evlerine bugün başlıyoruz"



Dicle Vadisi Projesine değinen Özhaseki, ilk etapta 320 bin metrekarelik alanı düzenlemeye başladıklarını bildirdi.



Bunun da temelini attıklarına işaret eden Özhaseki, "Sur'un kendi tarihi kimliği içerisinde bildiğimiz geleneksel Diyarbakır evleri. Sur içerisinde artık hiç değilse bundan sonra tahtadan, tenekeden evler olmasın, çirkin yapılar bulunmasın. Diyarbakır'ın kendine has geleneksel evlerine bugün başlıyoruz. Bunu İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bir yan kuruluşu olan KİPTAŞ üstlendi. Bugün inşaatına başlıyoruz. Hayırlı olsun." şeklinde konuştu.



Bundan sonra tüm evleri KİPTAŞ'ın geleneksel Diyarbakır evleri olarak yapacağına dikkati çeken Özhaseki, bu sayede Sur'un turizmde önemli bir destinasyon merkezi haline geleceğini vurguladı.



Özhaseki, bu alanda rastgele yapılaşma olması halinde kimsenin ziyarette bulunmayacağını, esnaf, taksici, lokantacının iş yapamaz hale geleceğini dile getirerek, şimdi ise bu bölgenin bir merkez ve Türkiye'nin en güzel yerlerinden biri olacağını ifade etti.



"Güçlü bir vaziyette, bağımsız bir şekilde devam ediyoruz"



Bismillah diyerek çalışmalara başlayacaklarını aktaran Özhaseki, şunları kaydetti:



"İçerisinde bulunduğumuz coğrafya dünyanın en eski yerleşim yerlerinden birisi. Bin senedir beraber yaşıyoruz. Bizden önce de burada birçok kavim ve medeniyet kurulmuş. Son dönemde bu içerisinde bulunduğumuz coğrafya aslında dünyadaki mazlumların sığınma coğrafyasıdır. Asrın başında Kafkaslar'da ve Balkanlar'da ve Afrika'da daralan kardeşlerimiz bu coğrafyaya gelmişler, bir ve beraber olmuşuz, devletimizi kurmuşuz. Güçlü bir vaziyette ve ayakta bağımsız bir şekilde devam ediyoruz. Rabbim sonuna kadar öyle devam ettirsin inşallah. Ancak birkaç yıl öncesine kadar kalkınmanın, büyümenin bir ve beraber olmanın en güçlü olduğu dönemde dünyanın birçok yerlerindeki şer odakları yerlerinde duramadılar."



"Allah dirliğimizi birliğimiz bozdurmasın"



"Gezi olaylarıyla başladılar. Gezi olayları başladığında biz IMF'ye borcu bitirmiştik. Büyümede Avrupa birincisiydik. Dört bir tarafta yatırımlar yapılıyordu. Fakat bir ihtilal denemesi, arkasından bir yargı ihtilali 17-25 Aralık, arkasından başka denemeler... En sonunda da 15 Temmuz günü senelerce içimizde bulunan, o yumuşak, kibar yüzleriyle bizleri kandırarak acilce planlanmış o lanet FETÖ'nün darbe teşebbüsüyle karşı karşıya kalındı." diyen Özhaseki, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bir taraftan terör örgütü PKK bir taraftan FETÖ bir taraftan bir proje olan DEAŞ denilen güya sözde 'dindar' olduğunu söyleyen vahşi, barbar ve cani bir örgüt, bir taraftan DHKP-C. ya bu memleket ne kadar çok insan çıkardı içinden ve ne kadar hain varmış. Dışarıdan destekli olarak bunların hepsi de saldırıya geçtiler. Bu ülke kalkınmasın, büyümesin, bu bayrak dalgalanmasın, ezanlar okunmasın, paramparça olalım istiyorlar. Kürt bir tarafta, Türk bir tarafta, Laz bir tarafta, Çerkes bir tarafta olsun istiyorlar. Böylelikle ne olacak parçalanacağız, zayıf düşeceğiz. Küçük küçük devletçikler ortaya çıkacak. Sonra da oyuncak gibi oynayacaklar, kaldırıp atacaklar. Allah dirliğimizi birliğimiz bozdurmasın. Beraberliğimizi bozmak isteyenlere fırsat vermesin. Hepsine karşı mücadelemizi veriyoruz. Önemli olan sizlerin gönlünüzden geçen beraberlik ve bir olma duygusu ve içimizdeki o güzel niyetler."



"Allah kimseyi vatansız etmesin"



Bakan Özhaseki Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde yaşanan bir manzaranın kendisini umutlandırdığını anlatarak, "2 yavrumuz yere düşmüş bayrağı aldılar, göndere çektiler. Bu çocuklar diyorlar ki; 'Bayrak vatandır.' Allah kimseyi vatansız etmesin." diye konuştu.



Suriye'de yaşanan drama dikkati çeken Özhaseki, gariban insanların ellerinden tuttukları çocukları ile nasıl bir hayatın onları beklediğini bilmeden yollara düştüğünü aktardı.



Özhaseki, bu insanların da dün evlerinin, iş yerlerinin bulunduğuna işaret ederek, şimdi ise vatansız olduklarını kaydetti.



"Allah hiç kimseyi vatansız etmesin. O çocuklarımızın, yavrularımızın babası, 'Çocuğumu televizyonda gördüm, gurur duydum. O bayrağı öptü, göndere çekti ya bu benim için en büyük gurur. Bayrak bölünmez, iki bayrak olmaz.' diyorlar." ifadelerini kullanan Özhaseki, bunların Diyarbakır'da yaşandığına dikkati çekti.



"Bu coğrafyada yaşamanın tek şartı güçlü olmaktır"



Bu duyguların insanları ayakta tuttuğunu anlatan Özhaseki, sonuna kadar da bu birliği devam ettireceklerini aktardı.



Özhaseki, "Bir, beraber ve güçlü olacağız. Bu coğrafyada yaşamanın tek şartı güçlü olmaktır. Eğer güçlü olursanız size kimse yan bakamaz. Güçlü olmazsanız, Allah korusun sizi oyuncak gibi oynarlar sonra da kaldırıp atarlar. Allah hepinizden razı olsun. Siz bu birlikteliği gösteriyorsunuz." dedi.



Bakan Özhaseki, Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ve devleti olarak bu bölgelerde güvenlik artık sonuna kadar sağlandığı gibi bundan sonra da fitne çıkarmak isteyenlere izin verilmeyeceğini belirti.



Sağlanan huzurun devam ettirileceğini aktaran Özhaseki, buralarda herkesin evine rahatça gidebileceğini, sıcak yuvasında oturacağını, evinde çoluk çocuğuyla çorbasını içeceğini, işine gidip çalışacağını aktardı.



Zarar tespiti yapıldı, tarihi mekanlar restore edildi



Sur'daki terör saldırılarına değinen Özhaseki, Allah'tan bir daha o günleri göstermemesini, o acıyı yaşatmamasını diledi.



"Geçtik oraları." ifadesini kullanan Özhaseki, o alanları temizledikten sonra vatandaşların zararını tespit ettiklerini belirtti.



Özhaseki, devletin bir taraftan teröristlerle mücadele ederken, vatandaşlara da şefkat kanatlarını açmak zorunda olduğunu, şimdi devletin iş yapma zamanı olduğunu vurgulayarak, zarar tespitinin ardından işe başladıklarını anlattı.



Sur ilçesinde 50 kilometreden fazla kanal ve su işine başladıklarını, çarşı içerisinde geleneksel ticaret sürsün diye bütün esnafın dükkanlarını iyileştirdiklerini, bu kapsamda Sokak Sağlıklaştırma Projesi'ni uyguladıklarını dile getiren Özhaseki, bütün tarihi eserleri elden geçirdiklerini, Kurşunlu Camisi ve Ortodoks Kilisesi dahil tarihi mekanları restore ettiklerini bildirdi.



Özhaseki, burada TOKİ'nin başlattığı binlerce konut çalışmasının olduğunu aktararak, evlerin tamamlandığını ve isteyen vatandaşlara bugünden itibaren konutlarını teslim edebileceklerini müjdeledi.



"Sur daha da güzelleşecek"



Binlerce ev yaptıklarını, bu evlerin çevre düzenlemesi ile çok daha oturulabilir ve keyifli siteler haline dönüşeceğini vurgulayan Özhaseki, bir taraftan da Alipaşa ve Lalebey mahallerinde geleneksel evlerin yapımının hızla sürdüğünü kaydetti.



Bakan Özhaseki, bugün 3 yerde temel attıklarını dile getirerek, şöyle konuştu:



"İnşallah bu yapılanlarla önümüzdeki günlerde Sur daha da güzelleşecek. Biz bunlarla uğraşırken, bir taraftan da yalanlar dinmek bilmiyor. Kara bir propaganda yapılıyor. Ben aylardır Sur ile uğraşıyorum. Sokakların ismine kadar biliyorum. Burada yaptığımız projeler doğru projelerdir. Her attığımız adım da nihayetinde o övünebileceğimiz Sur'a gitmek için bir adımdır. Biz bunları yaparken ilk günden, 'Buralar boşaltılıyor', 'Buralar zenginlere verilecek ve iş merkezleri yapılacak', 'Burada hayat son bulacak, kimse yaşamayacak' dediler. Bunlara daha sonra Uluslararası Af Örgütleri eklendi. Verdikleri raporlarda 'Yüzde 98'i kamulaştırıldı', 'Orada insanlar göçe tabi tutuldular ve karşılığında bedelleri de verilmiyor' dediler. El insaf ya."



Özhaseki, aylarca bölgede neler yapıldığına vatandaşların şahit olduğuna işaret ederek, hükümet olarak buraya 1 milyar 950 milyon lira pay ayırdıklarını aktardı.



Bin bir türlü sıkıntı içerisinde sadece buradaki vatandaşların yarasını sarmak, vatandaşın hakkını vermek ve evi yıkılan vatandaşın evini yapmak için çalıştıklarına işaret eden Özhaseki, bu Uluslararası Af Örgütlerinin yalanlarının eskiden de olduğunu söyledi.



"Bu vatanı böldürmeyeceğiz"



Özhaseki, 15 Temmuz'da bir darbe teşebbüsü olduğunu, hainlerce 250 kişinin şehit edildiğini, 2 bin 200 kişinin yaralandığını anımsatarak, bu milletin temsilcilerinin bulunduğu Meclisin bombalandığını hatırlattı.



Özhaseki, şunları dile getirdi:



"Ama bu örgüt 18 Temmuz'da bir bildiri yayınlıyor. Raporda, 'Orada bir darbe oldu, çok üzgünüz. İşte kaybettiler ama onlara insani davranılmadığı gibi bir his var içimizde.' dediler. Allah sizi bildiği gibi yapsın. 250 şehidimiz ve 2 bin 200 gazimiz mağdur değil ama bu darbe teşebbüsünde bulunanlar, Meclisi bombalayanlar, masum insanlarımıza karşı kurşun sıkan adiler masummuş. Yazıklar olsun size. Bunlar bizim kardeşliğimize göz koyanlardır. Bunlar birliğimize ve beraberliğimize göz koyan insanlardır. Bunlar ne yaparlarsa yapsınlar biz yaptığımız bu çalışmalarla bir, beraber olacağız ve bu vatanı böldürmeyeceğiz. Bu bayrağı indirmeyeceğiz, bu ezanları susturmak isteyenlere de gereken dersi vereceğiz inşallah."



Sur'da yaşayan vatandaşlara tekliflerinin çok açık olduğunu belirten Özhaseki, "Burada yaşarken bir çatışma neticesinde evi zarar gördü veya mağdur olduysa, aklınıza gelebilecek hayırlı nasıl bir teklif varsa onu yapıyoruz. İstiyorsa arsanı ver, parasını verelim. Evin yıkıldıysa evinin parası ne kadarsa onu verelim. TOKİ'ye çok güzel ev yaptırdık." diye konuştu.





"İnşallah Sur'u baştan sona ihya edeceğiz





Babasının arsasının üzerinde ev yaptırmak isteyenlerin projesine yardımcı olacaklarını, Koruma İmar Planına uyacak şekilde evini yapabileceğini bildiren Özhaseki, yıkılmış olan evinin bedeli ne kadar ise o parayı vereceklerini, bunun dışındaki tekliflere açık olduklarını, isteyene para, isteyene ev, isteyene de TOKİ'den ev verdiklerini anlattı.





"Vatandaşlarımız mağdur olmasın diye ne gerekiyorsa onu yapıyoruz. Bu konuya ilişkin endişeniz olmasın. Burada koruma amaçlı imar planı var, buna uygun davranacağız. İnşallah Sur'u baştan sona ihya edeceğiz."diyen Özhaseki, bütün vatandaşların mağduriyetini gidereceklerini aktardı.



Özhaseki, Sur'un yaşayacağını vurgulayarak, Sur'da ticaretin hep canlı olacağını sözlerine ekledi.



Bakanın konuşması sırasında törene katılan vatandaşlar sık sık, "Kahrolsun PKK", "şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları attı.



(Sürecek)