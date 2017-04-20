Sur Yapı, Katar'da 10 Milyon Liralık Sipariş Aldı

Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, gelecek dönemde yabancıya konut satışının Türkiye için önemli bir gündem maddesi olacağını belirterek, "Sur Yapı olarak 10 milyon TL civarında bir sipariş almışız. İnşallah Türkiye'ye dönünce neticelendiririz." dedi.



Elmas, Doha'daki Expo Turkey by Qatar Fuarı'nda düzenlediği toplantıda, Sur Yapı olarak fuara 13 projeyle katıldıklarını bildirdi.



Gelecek dönemde yabancıya konut satışının Türkiye için önemli bir gündem maddesi olacağını belirten Elmas, "Katar nüfusu çok olmayan ama gelir seviyesi ve yatırımcı profili son derece yüksek bir ülke. Burada ciddi portföy yatırımcıları var. O yüzden bu fuarda binlerce insanı ağırlamayı hedeflemedik. 10 tane bile nitelikli yatırımcı edinebilirsek bizler için ciddi imkanlar olacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.



Elmas, devlet erkanında çalışıp farklı görevlerde bulunan insanların da kendilerini ziyaret ettiğini dile getirerek, "Cuma günü tatil olduğu için yarın çok daha iyi olacağını düşünüyoruz. Fuarlar sıcak satış yaptığımız yerler değil. Burada da satış yapma ve para imkanı yok. Burada sözleşiyoruz. Sur Yapı olarak 10 milyon TL civarında bir sipariş almışız. İnşallah Türkiye'ye dönünce neticelendiririz. Fuarlar, daha çok adres ve karşılıklı ilişkiyi geliştirmek için önemli." şeklinde konuştu.



"Seferberlik yapacağız ve yabancıya satışı artıracağız"



Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Başkanı da olan Elmas, KONUTDER olarak Maliye Bakanlığından yabancıya konut satışı noktasında talepleri olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:



"Yabancıların KDV'den muaf olmaları çok büyük bir imkan ve önemli bir fırsat sağlamış oluyoruz. 1 milyon dolarlık konut alımında vatandaşlık getirilmesi de önemli. Tanıtım faaliyetleriyle ilgili çalışmalar da yapıyoruz. O anlamda belki önümüzdeki dönemde bakanlıkla beraber çalışmalar yaparak seferberlik yapacağız ve yabancıya satışı artıracağız."



Elmas, konut satışlarının yüzde 15'ini yabancıların oluşturduğunu ve Sur Yapı olarak 19 ülke vatandaşına konut sattıklarını, yeni projelerle bu rakamı yüzde 25'lere çıkarabileceklerini bildirdi.



Bursa'da yüzde 25'in üstünde yabancıya konut sattıklarını belirten Elmas, "Kuveyt, Katar ve Suudi Arabistan ağırlıklı olmak üzere bütün Körfez bölgesinden alıcımız var. Çünkü yüzde 18 KDV ile satarken çok ciddi bir avantaj oluyor. 1 milyonluk konutta 180 bin liralık avantaj sağlıyor." dedi.



Antalya'nın Kepez bölgesinde gerçekleştirecekleri yeni kentsel dönüşüm projelerine değinen Elmas, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Antalya projemiz örnek bir kentsel dönüşüm projesi. Antalya Büyükşehir Belediyesinin Antepe isimli şirketi üzerinden süreç yönetildi. Şu anda hızlıca projeyi çalışıyoruz. Nisan sonuna kadar hak sahipleri, haziran sonuna kadar da kendi ruhsatlarımızı almak istiyoruz. Toplamda 3 bin 200 hak sahibi ile anlaşma tamamlandı. Bir milyon 400 bin metrekarelik alan, modern bir kentte ne olması gerekiyorsa planlanarak yürütülüyor. Keşke her yer böyle yapılabilse... O anlamda Antalya Büyükşehir Belediyesi çok başarılı bir çalışma yürütmüş."



"Yabancı ortaklıklara da açığız"



Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Elmas, Sur Yapı'yı ortaklığa açma düşünceleri olmadığını ancak proje bazlı ortaklık yapabileceklerini, bu noktada yabancı ortaklıklara da açık olduklarını söyledi.



Antalya haricindeki portföylerinin 1 milyar doların üzerinde olduğunu belirten Elmas, yıl içinde sunacakları projelerle 1,5 milyar dolarlık portföy büyüklüğüne erişeceklerini ve Antalya projesinin toplam büyüklüğünün de 2 milyar dolar olduğunu kaydetti.



Elmas, Maliye Bakanlığından yabancıya konut satışı noktasında mutlaka bir bütçe alınacağını ifade ederek, "Kuveyt, Suudi Arabistan, Dubai ve Katar gibi hedef pazarlarda kalıcı satış ofisleri düşünülebilir. Fuar yapıp 2-3 gün bir şey yakalamaya çalışmak yerine daha farklı şeyler yapılabilir. Bu pazarlarda reklam yapabiliriz." diye konuştu.



Yabancıya konut satışının en net hedefleri olduğunu vurgulayan Elmas, şöyle devam etti:



"Yabancıya şu anda 4 milyar dolar civarında konut satıldı. Türkiye'nin yabancıya satışını 5 yıl içerisinde yıllık 10 milyar dolara getirmeyi hedefliyoruz. Bunun için Türkiye'nin istikrarlı olması ve güven vermesi lazım. Referandum süreciyle birlikte birçok riskin geride kaldığını düşünüyoruz. Bundan sonra herkes daha çok ekonomiye odaklanacaktır."



Temelde irade sahibi bir hükümet yapısına ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Elmas, "AK Parti, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yüzde 50'yi topladı ama mucizevi bir şekilde ayakta kaldı. 15 yıldır geçmediğimiz badire kalmadı. Biz bütün bunlara rağmen Türkiye'yi büyütüyoruz, gayrimenkul işini yapıyoruz, milli gelirimizi 3'e katlıyoruz." diye konuştu.



Referandum sürecini çok olumlu gördüğünü dile getiren Elmas, "Referandumun yüzde 51,4 gibi bir oranla geçmesini güçlü görüyorum. Geçmiş olması önemlidir. Bunun ekonomimize son derece olumlu katkı sağlamasını bekliyorum." dedi.