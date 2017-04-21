Sur Yapı'dan Semt Bahçekent Projesi

Sur Yapı'nın Emlak Konut güvencesiyle Bahçekent'te inşa edeceği Semt Bahçekent projesinde daire fiyatları, tanıtıma özel 195 bin liradan başlıyor.



Sur Yapı açıklamasına göre, yaklaşık 125 bin metrekare inşaat alanına sahip Semt Bahçekent projesi, 3. köprü ve 3. havalimanına yakın konumda bulunuyor.



669 daire ve 26 ticari alanın yer aldığı projede, 67 metrekare ila 222 metrekare arasında 1+1'den 4+1'e kadar değişen 26 farklı tip daire bulunuyor. Tanıtıma özel 195 bin liradan başlayan dairelerde, yüzde 5 peşinat ile ödeme kolaylığı sunuluyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, Emlak Konut ihalesi ile Bahçekent bölgesinde iki etaplı bir projenin yapımını üstlendiklerini, bu projelerden ilkinin Semt Bahçekent olduğunu belirterek, şunları kaydetti:



"Bahçekent, kamu ve gayrimenkul yatırımlarının yoğunlaştığı, ulaşım imkanlarının zenginleştiği İstanbul'un yeni uydu kentinin bir parçası… Bahçekent bölgesindeki en önemli aktör Emlak Konut… Emlak Konut'un öncülüğü ile bölge planlı bir şekilde gelişiyor. Hızla değer kazanan bir uydu kent bölgesi olan Bahçekent, planlı gelişimi ile İstanbul'un önemli lokasyonlardan biri haline geliyor.



Sur Yapı olarak, Semt Bahçekent ile hem yatırımcıya hem oturumcuya hitap ediyoruz. Birinci etabında 669 daire ve 26 ticari alanın yer aldığı proje tanıtıma özel 195 bin liradan başlıyor. Metrekare fiyatlarının 3 bin 800 TL civarına geldiği bölgede tanıtıma özel 2 bin 950 TL'den satışa çıkarak hem oturumcuya hem de yatırımcıya ilk günden kazandırmayı hedefliyoruz. Üstelik tanıtıma özel yüzde 5 peşinatla satışlara başlıyoruz. Projede ticari alanların yerleşimini dışa dönük olacak şekilde düşündük. Böylece tüm bölgeye hizmet sağlayacağız. Emlak Konut ihalesi ile üstlendiğimiz projede toplamda 669 konut, 26 ticari alan olmak üzere bölgeye 695 bağımsız bölüm kazandıracağız. Öte yandan bölgenin gelişimi için yaklaşık 300 milyon lira yatırım yapacağız. Projelerimiz ile bölgeye değer katmaya hazırlanıyoruz."