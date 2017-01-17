Sur Yapı'dan Konut ve Ofislerde Yeni Kampanya

Sur Yapı, yeni başlattığı "Olur Olur Bal Gibi Olur" isimli kampanyası kapsamında konut ve ofislerde sıfır faiz ve sıfır peşinatla, 60 ay vade farksız ödeme fırsatı sunuyor.



Sur Yapı'dan yapılan açıklamaya göre, 27 Ocak tarihine kadar geçerli olacak kampanya Lavender, Bahçeyaka, Şehir Konakları, Marka Rezidans, Mirage Rezidans, Gölbahçe Evleri, İlkbahar, Exen İstanbul ve Axis İstanbul Ofis projelerinin yer aldığı 9 projeyi kapsıyor.



Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Sur Yapı Pazarlama ve Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Barış Ekener, 2017 yılında da yatırımlarını hız kesmeden sürdüreceklerini belirterek, bu yılın 2016'dan daha iyi olacağını vurguladı.



Yatırımlara, konut ve ofis projelerine ve kampanyalara bu yıl da hız hız kesmeden devam edeceklerini aktaran Ekener, bu yıl konutları alıcılarına ulaştırırken topluma moral veren cazip kampanyalar yapacaklarını kaydetti.



Ekener, milletçe morale, güvene, neşeye, birlik ve beraberliğe ihtiyaç duydukları bugünlerde bu duyguları bir nebze de olsa konut alıcılarına yansıtmak istediklerini ifade ederek, şu değerlendirmelerde bulundu.



"Yeni konut kampanyamız, ev sahibi olmak isteyenlere mutluluğun formülünü veriyor. Kampanyamızı da bu düşünceyle hazırladık. Kampanya kapsamında sıfır faiz ve sıfır peşinatla ev ya da ofis sahibi olma fırsatı sunuyoruz. Sur Yapı olarak mutluluğun formülünü bu kampanya ile duyuruyoruz. 9 projemizde geçerli olacak kampanya ile yıla hareketli bir giriş yapmış olacağız. Tüm yılın böyle hareketli geçeceğine, ekonomimizin ve sektörün çarklarının durmadan döneceğine inanıyoruz. Konut ve ofis projelerimizi kapsayan bu kampanya kapsamında konut alıcıları tasarruflarına dokunmadan üstelik faiz ödemeden konut sahibi olacak."