Sur Yapı 2017'de Yatırımlarını Artıracak

Geçen yıl büyümesini sürdürerek 650 milyon lira ciro elde eden Sur Yapı, 2017'de 2,7 milyar liralık yatırımla 6 farklı bölgede 8 proje hayata geçirecek.



Sur Yapı'dan yapılan açıklamaya göre, Bursa, İstanbul ve İzmir haricinde farklı bir ilde daha yatırım yapmak için çalışmalarını sürdüren şirket, 2017 yılında yatırımlarını artıracak.



Bu yıl 1 milyar 100 milyon liralık ciroya ulaşmayı hedefleyen Sur Yapı, İzmir yatırımına da hız kazandıracak.



Avrupa yakasında Topkapı, Kağıthane, Bahçekent, Anadolu Yakasında da Sancaktepe, Koşuyolu ve Maltepe olmak üzere 8 yeni projeye başlayacak. 2,7 milyar lira yatırım değeri bulunan 8 projede 2 bin 558 konut ve 148 ticari alan olmak üzere toplam 2 bin 706 bağımsız bölüm satışa çıkarılacak. Geçen yıldan satışı devam eden projelerle 3 bin 531 adet bağımsız bölüme ulaşacak Sur Yapı, 2017 yılında 3,6 milyar liralık portföy yönetecek.



Sur Yapı'dan perakende atağı



Perakende sektöründe büyümesini sürdüren Sur Yapı, 13 Nisan'da Bursa Nilüfer'de yer alan Marka Alışveriş Merkezinin açılışını gerçekleştirecek. Bursa'nın en fazla mağazaya sahip alışveriş merkezi olacak AVM ile dünyaca ünlü markalar Bursalıların hizmetine sunulacak. Rezidans satışlarının devam ettiği AVM'de 3 bin kişiye istihdam sağlanacak.



Son bir yılda bin 800 bağımsız bölümü sahipleriyle buluşturan şirket, 2017'de de teslimlerine devam edecek. Sur Yapı, Marka projesinin rezidansları, İlkbahar ve Mirage Rezidans projelerinin teslimleriyle 860 milyon dolarlık yatırımı sahiplerine teslim edecek.



Sur Şirketler Grubu bünyesinde yer alan Sur Enerji ise Mersin Silifke'de bulunan Elmalı RES santralini 2017 yılının ilk aylarında devreye alacak. Eylül ayında ise Kurtini RES santralini devreye almayı planlayan Sur Enerji, iki santral ile 180 milyon liralık enerji yatırımını faaliyete alacak. Sur Enerji, inşası devam eden HES projelerini ise 2018 yılında faaliyete almayı hedefliyor.



"Bu yıl 2016'dan daha iyi olacak"



Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, "2017 yılı 2016'dan daha iyi bir yıl olacak. Bu yıl yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. 2017 yılı için şu ana kadar planladığımız projelerle toplam 2 bin 706 konut ve ticari alan üreteceğiz. Böylece 2,7 milyar liralık ilave yatırımı ekonomimize kazandırmış olacağız." ifadelerini kulladı.



Geçen yıl büyümesine devam eden ülke ekonomisinin dünya ekonomisine paralel olarak 2017 yılında yaklaşık yüzde 5 seviyesinde büyüme kaydedeceğinin belirtildiğini aktaran Elmas, Türkiye ekonomisinde büyük paya sahip olan inşaat sektörünün de ülke ekonomisiyle birlikte büyümesini sürdüreceği bildirdi.



Elmas, her yıl artarak büyümesine devam eden inşaat sektöründe 2017 yılında markalaşmış firmaların ağırlığının daha fazla hissedileceğini kaydetti.



"Faizlerin düşmesi yatırımcının şevkini artırır"



Elmas, bürokratik engellerin kalkmasıyla yatırımların artacağını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Bürokrasimizde köklü bir bakış açısı var. Yatırımların devamı için bu bakış açısı değişmeli. Yatırıma başlamak isteyen bir firma uzun yıllar sürebilen bürokrasiye maruz kalabiliyor. Öte yandan bu yıl sektör olarak KDV düzenlemesi bekliyoruz. Ayrıca Avrupa'ya oranla çok yüksek olan uzun vadeli borçlanmadaki kredi faiz oranlarının düşmesi gerekiyor. Özel sektör için büyük önem arz eden bu durum ile ilgili gerek kamu gerek özel bankacılık sektörüne büyük görev düşüyor. Yatırımcının önü açılmalı, yıllık yüzde 17'lerdeki fahiş faiz oranlarının aşağıya çekilmesi yatırımcının şevkini artıracaktır."