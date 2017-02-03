Sur ve Nusaybin'in Yeniden İnşası

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun talimatı ile Sur ve Nusaybin'de destek verilen yeniden inşa çalışmalarında, şimdiye kadar DSİ'ye ait 85 muhtelif cinste iş makinesi ve 117 personel görev aldı.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Orman ve Su İşleri Bakanlığının, bölücü terör örgütü ile mücadele esnasında birçok binanın zarar gördüğü Diyarbakır'ın Sur ve Mardin'in Nusaybin ilçesinde gerçekleştirilen yeniden inşa çalışmalarına desteğini sürdürdüğü belirtildi.



Bakanlığın yeniden inşa çalışmalarına DSİ Genel Müdürlüğü vasıtasıyla hem araç gereç hem de personel konusunda destek verdiği aktarılan açıklamada, "Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun talimatı ile 24 saat esasına dayalı olarak destek verilen çalışmalarda şimdiye kadar DSİ'ye ait 85 adet muhtelif cinste iş makinesi ve 117 personel görev aldı. Çalışmalar kapsamında 39,3 kilometre yol yapılırken, 950 barikat kaldırıldı. Ayrıca bin 45 ev yıkılarak enkazı taşındı." bilgisine yer verildi.



Çalışmaları değerlendiren Bakan Eroğlu da 15 Eylül 2015 tarihinden bu yana bölgedeki çalışmalara destek verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:



"Sur ve Nusaybin'de halen 17 adet iş makinemiz ve 30 personelimizle hafriyat kaldırma konusunda desteğimizi sürdürüyoruz. 15 Temmuz sürecinde de iş makinelerimizle kışlaların önünü tutarak cuntacılara karşı koyan Bakanlığımız, Fırat Kalkanı Operasyonu'na da hem ekipman hem de personel desteği verdi. Vatanımız için, birliğimiz için ve bayrağımız için bize nerede ihtiyaç varsa orada olduk, bundan sonra da olacağız. Gerek ülkemizin içinde gerekse de sınır bölgelerimizde hainlere geçit vermedik, vermeyeceğiz."