Sur'un Yeniden Inşası Vatandaşları Sevindirdi

Diyarbakır'da PKK'lı teröristlerin saldırılarında zarar gören tarihi Sur ilçesini yeniden inşa edecek projelerin temelinin atılması, ilçe halkı tarafından sevinçle karşılandı.



Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, "TOKİ Peyzaj Düzenlemesi ve Rekreasyon Projesi", "Geleneksel Diyarbakır Evleri ile Dicle Vadisi Peyzaj ve Rekreasyon Projesi" 1. etabı projelerinin temelinin atılması vatandaşları mutlu etti.



İlçe esnafından Fuat İzgi, terör olayları nedeniyle iş yerlerinin 5-6 ay kapalı kaldığını, kötü bir süreç geçirdiklerini anımsatarak, yeni toparlanmaya başladıklarını söyledi.



Sur'da başlatılan çalışmaların sürdüğünü belirterek ilçenin daha iyi olması temennisinde bulunan İzgi, "Biz de umutluyuz. Sur her tarafa hitap ediyor. Güzel şeyler bekliyoruz devletimizden. Konutların yapılması, buraların canlanması bizim için önemli." diye konuştu.



Sur'da 50 yıldır esnaflık yapan Mahmut Modanlıoğlu da ilçenin yaşanan olayların ardından güzel olduğunu ve canlandığını belirtti. Devletin ilçe esnafına büyük bir yardımda bulunduğunu ifade eden Modanlıoğlu, dükkanların yenilendiğini, onarımların tüm hızıyla sürdüğünü aktardı.



Modanlıoğlu, şöyle konuştu:



"İnşallah yakın bir zamanda bu işler biter. Millet artık refaha kavuşur. Şu anda Suriçi Diyarbakır'ın en güvenilir yeri. Diyarbakır eski günlerine kavuşacak. Sur, Diyarbakır'ın kalbidir. Kim ne derse desin tarihi eserleriyle iş yerleriyle çok güzel yerlerimiz var. Devlet, Sur içindeki esnafına sahip çıktı. Cumhurbaşkanına çok teşekkür ederim. Halkının yanında. Allah onun eksikliğini vermesin. Allah ondan razı olsun. Allah bizi devletsiz, hükümetsiz ve milletsiz bırakmasın."



Devletin kendilerine verdiği sözü tutuğunu dile getiren esnaf Tayfur Birtane ise dükkanların onarımının tüm hızıyla devam ettiğini, Suriçi'nin tekrar canladığını belirtti.



Birtane, "Herkesi Sur ilçesine alışverişe bekliyoruz. Tarihi yerlerimiz çok. Şu anda en güvenli yer Sur'dur. Dükkanlarımız açıldıktan sonra devlet sözünü tuttu. Kredi imkanı da bize verdi. Allah devletimizden razı olsun." dedi.



Esnaf Şehmus Fidancı da terör nedeniyle yıkılan yerlerin yeniden onarılmasının umut verici olduğunu anlatarak, devletin halka sahip çıktığını söyledi.



Çalışmalardan dolayı yetkililere teşekkür eden Fidancı, "Halk unutulmadığını, kendisine sahip çıkan devletinin olduğunu anlamış durumda. Halk artık tavrını net bir şekilde ortaya koyduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



Hiçbir zaman Suriye gibi olmayacaklarını anlatan Fidancı, konuşmasını şöyle tamamladı:



"Bu ülke hepimizindir. Türk'ü, Kürt'ü, Zaza'sı, Arap'ı, Çerkez'i ile. Bu topraklarda nefes alan herkes şunu iyi bilmeli ki başka gidecek bir Türkiye yoktur. Yaşayacağımız bir toprak da yoktur. Biz her zamankinden daha fazla memleketimize sahip çıkmak zorundayız."



Vatandaşlardan Faysal Çelik, Cumhurbaşkanı, Başbakan ve bakanların ilçeyi ziyaret ettiğini, esnafın her türlü ihtiyaçlarının giderileceği sözünü verdiklerini ve bu sözlerin tutulduğunu belirtti.



İlçenin yeniden canlanmaya başladığını bildiren Çelik, "Bakanımız dün buradaydı. Evleri yıkılan vatandaşlarımıza yardımcı olacağını, iş yerleri yıkılan esnafın dükkanlarının onarılacağını ve bu çalışmaların devam edeceğini söyledi. Umutluyuz." dedi.



Devletin desteğinden memnun olduklarını aktaran Mehmet Ali Kalkan, tarihi yerlerin restorasyonu, iş yerlerinin onarılmasının sevindirici olduğunu dile getirdi.



"Yapım ve onarım çalışmaları güzel gidiyor. Bu tür olayların bir daha olmamasını istiyoruz. Huzurlu bir şekilde herkes evine gitsin. Bakanımızın dün itibariyle burada olması sevindirici. Temeli atılan projeler umut verici." ifadelerini kullanan Kalkan, Sur'u yeniden kalkındırmak ve yenilemek için hayata geçirilen bu projelerden memnun kaldıklarını bildirdi.