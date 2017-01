Sur'un Güvenliği Kadın Müdüre Emanet

Diyarbakır'ın Sur İlçe Emniyet Müdürlüğüne ilk kez kadın emniyet müdürü atandı.



Geçen yıl PKK'lı teröristlerin çukur kazıp, barikat kurup yaşamı hiçe sayan saldırılar gerçekleştirdiği ve bu nedenle vatandaşın büyük mağduriyet yaşadığı Sur ilçesinde emniyet müdürlüğü görevine, Diyarbakır Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'ın onayı ile Asuman Karacık, getirildi.



Yaklaşık 10 gün önce ilçedeki görevine başlayan Karacık, bu süreçte tarihi sokaklarda ekiplerle yaptığı uygulamalarla dikkati çekiyor.



Sur'da geçen yıl çukur kazan ve bombalı saldırılar düzenleyen teröristlerin etkisiz hale getirildiği operasyonlarda da görev alan Karacık, ilçe sakinleriyle kısa sürede kaynaştı.



Vatandaşlar tanışma imkanı buldukları Karacık'a büyük ilgi gösterdi.



Adeta açık hava müzesi konumundaki ilçede başta Gazi Caddesi olmak üzere tüm cadde ve sokaklarda vatandaşlarla bir araya gelen Karacık, onlarla sohbet ediyor, sıkıntılarını dinliyor.



Ziyaretlerinde kadın bir emniyet müdürünü ilk kez gördüklerini ifade eden esnaf, güvenlik güçlerine her türlü desteği verdiklerini dile getirdi.



"Vatandaşımızın yanlarındayız"



Karacık, yaptığı açıklamada, Diyarbakır'da 9 yıldır görev yaptığı için kenti ve kentte yaşayanları çok iyi tanıdığını söyledi.



Geçen yıl Sur'da teröristlere yönelik operasyonda yer aldığını vurgulayan Karacık, "Sur'da kötü günler geride kaldı. Bundan sonra halkımızla ele ele verip huzur ve güvenliği sürdüreceğiz. Halk devletine güveniyor. Sürekli ziyarete geliyorlar, her zaman yanımızdalar. Bunun için kendilerine teşekkür ediyoruz." dedi.



Vatandaşların kendisine yakından ilgi gösterdiğini kaydeden Karacık, kadınlarla daha çok iletişim kurduklarını, beylerin de duydukları memnuniyeti dile getirdiğini bildirdi.



Karacık, vatandaşın gece gündüz demeden istediği vakit kapılarını çalabileceğine işaret ederek, "Vatandaşımızın her zaman yanlarındayız. Gece sabaha kadar ara sokaklarda uygulama yapıyoruz. 10 günde aralarında uyuşturucu satıcılarının da yer aldığı çok sayıda suçluyu yakaladık." ifadelerini kullandı.



Karacık'ı iş yerinde ağırlamak isteyen esnaf Mesut Çiçekli, ilçeni tarihi ve turistik önemine değinerek, böylesine tarihi bir ilçeye kadın emniyet müdürü atanmasından mutluluk duyduklarını belirtti.