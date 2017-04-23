Sur uçurtmalarla renklendi

Tarihi Ongözlü Köprü üzerinde düzenlenen uçurtma şenliği doyumsuz bir manzara oluşturdu



DİYARBAKIR - Diyarbakır'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Sur ilçesindeki tarihi Ongözlü Köprü üzerinde düzenlenen uçurtma şenliğine katılan yaklaşık 500 çocuk, uçurtmalarıyla tarihi köprüyü renklendirdi. Onlarca uçurtmanın aynı anda gökyüzüne bırakıldığı etkinlikte, gökyüzünde izlemeye doyumsuz bir manzara oluştu.

Diyarbakır'ın Sur ilçesi bu kez de uçurtmalarla renklendi. Kentte, Diyarbakır Devlet Tiyatrosunun düzenlediği 14. Orhan Asena Yerli Oyunlar Tiyatro Festivali kapsamında, ilçe belediyesinin katkılarıyla, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle uçurtma şenliği düzenlendi. İlçedeki tarihi Ongözlü Köprü üzerinde, "Uçurtmalar uçsun, Sur mutluluk dolsun" sloganıyla düzenlenen şenliğe, 500'ün üzerinde çocuk katıldı. Şenlik, tarihi köprüye renk katarken, çocukların uçurtmalarını hep birlikte bırakması, gökyüzünde de doyumsuz bir manzara oluşturdu. Çocukların mutluluklarının gözlerinden okunduğu şenlikte, bazı veliler de ilk defa uçurtma uçurmanın heyecanını yaşadı.

Diyarbakır Devlet Tiyatrosunun düzenlediği 14. Orhan Asena Yerli Oyunlar Tiyatro Festivali kapsamında böyle bir etkinlik düzenlendiğini belirten Devlet Tiyatrosu Sanatsal İşler Bürosu çalışanı Meltem Yıldırım, "300 adet uçurtma yaptık. Çocuklara bir aktivite, şenlik olsun diye gönüllü olarak çalışıyoruz" dedi.

"İlk defa uçurtma uçurdum"

İlkokul 4'üncü sınıf öğrenci Çiğdem Şıkal, ilk defa uçurtma uçurduğunu ifade ederek, "Çok eğlenceli ama çok fazla uçuramıyorum. Uçurtma uçurmayı çok sevdim" diye konuştu.

Şehit Öğretmen Nuriye Ak Ortaokulunda öğretmenlik yapan Sema Erbilen, günün anlam ve önemin uyan çok güzel bir etkinlik düzenlendiğini belirterek, "İlk uçurtma uçuruşum ve çok mutluyum. Çocuklar çok şanslılar. Bizim yaşımıza gelmeden, uçurtma uçurma şansları oldu bugün. Öğrencilerim ve çocuklarımla beraber uçurtma uçuruyoruz" ifadelerinde bulundu.

"Umarım bütün şehirde uçurtmalar uçar"

Devlet Tiyatrosu Müdürü Gonca Coşkun ise, çocuklara yönelik çeşitli çalışmalar yaptıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bugün 300 tane uçurtma dağıtıldı. Önümüzdeki yıl umarım bu 300 bin olur. Böyle böyle artar ve bütün şehirde uçurtmalar uçar. Bu tür etkinliklere devam edeceğiz."

(EK-MP-Y)