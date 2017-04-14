Sur Tarihi Dokusuyla Yeniden Buluşturulacak

AHMET KAPLAN - PKK'lı teröristlerin saldırıları nedeniyle yaşamın kesintiye uğradığı Diyarbakır'ın Sur ilçesi, tarihi dokuya uygun inşa edilen konaklarıyla adeta yeniden hayat bulacak.



Terör örgütü PKK'nın saldırıları sonucu büyük zarar gören Sur'un "cazibe merkezi" haline getirilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve belediye tarafından hummalı çalışmalar yürütülüyor.



Bu kapsamda ilçede altyapı, sokak sağlıklaştırma, kentsel tasarım ile peyzaj, yöresel mimariye uygun konut projelerinin uygulanması çalışmaları ve tahrip olan 14 tarihi eserin restorasyonu sürüyor.



Hz. Süleyman Camisi'nin çevresindeki 115 dönümde tamamlanan rekreasyon çalışmasının ardından alan hizmete açıldı. Teröristlerin saldırısı sonucu evleri zarar gören vatandaşlar için Çölgüzeli ve Üçkuyu mevkisinde TOKİ tarafından yapımına başlanan 5 bin 637 konuttan bin 400 konut, hak sahiplerine teslim edildi.



Projelerin tamamlanmasıyla tarihi ilçe, eyvanları sohbetlerle buluşan, avluları çocuk sesleriyle çınlayan, tarihi dokuya uymayan yapılardan arındırılmış, yöresel mimarinin ortaya çıkarıldığı huzur dolu bir mekana dönüşecek.



Teröristlerin saldırıları nedeniyle birçok ev ve tarihi mekanın harabeye dönüştüğü, insanların saldırılardan kaçması sonucu yaşamın kesintiye uğradığı ilçede, bakanlığın Koruma Amaçlı İmar Planı doğrultusunda inşası sürdürülen konutlar yıl sonuna kadar tamamlanacak.



"Topyekun çalışma yürütülüyor"



İçişleri Bakanlığınca görevlendirilen Sur Belediye Başkan Vekili Bilal Özkan, AA muhabirine, TOKİ'nin yaptığı konutlardan bir bölümünün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1 Nisan'da kenti ziyaretinde hak sahiplerine teslim edildiğini söyledi.



"Sur'da Türkiye'deki en büyük şehircilik hamlelerinden biri var. Altyapı, kültür, tarih ve çevreyi de kapsayan topyekun bir çalışma yürütülüyor." diyen Özkan, bu kapsamda ilk etapta mimari yapıya uygun konutların yapımının sürdüğüne işaret etti.



Konutların halkın kültür ve geleneklerine uygun yapıldığını vurgulayan Özkan, "2 kattan daha yüksek konak yapılmayacak. Her birinin içerisinde geleneksel yaşama uygun şekilde eyvan ve odaları olan, aynı zamanda da aile mahremiyetine uygun bir bahçe yer alacak. Diyarbakır evlerinin bir özelliği olan kuzey-güney cepheli olma özelliği bu konaklarda da gözetildi." diye konuştu.



Konakların dışının bazalt taşıyla kaplı olacağını belirten Özkan, şöyle konuştu:



"Kesinlikle modern mimari unsuru olan yüksek katlı bina yapılmayacak. Koruma Amaçlı İmar Planı'na uygun iki katlı konaklar Sur'un içini süsleyecek. 2-2,5 yıllık süreçte, bilhassa konut projesi tamamlandığında Türkiye'nin en büyük turistik ve kültürel merkezlerinden biri olarak misyonuna uygun bir şekilde misafirlerini ağırlayacak."



Sur 2 milyar lirayla ihya edilecek



Sur için yaklaşık 2 milyar lira harcanacağını bildiren Özkan, "Bu çok önemli bir yatırımdır. Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın Diyarbakır halkına ve Sur'a verdiği önemi gösteriyor." dedi.



Özkan, tarihi dokuya uygun hareket etmek için çalışmaları adeta iğneyle kuyu kazar gibi sürdürdüklerine işaret ederek, "Vatandaşımızı mağdur etmeyecek düzeyde ama tarihi dokuya da uygun şekilde iş yapmak zorundayız." ifadesini kullandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kenti ziyareti sırasında, 300'ün üzerinde gecekondunun yıkıldığı 35 hektarlık alanın peyzaj çalışması tamamlanarak halka açıldığını belirten Özkan, "O bölge Anadolu'ya ve Diyarbakır'a İslam'ın girdiği ilk bölge olması bakımından bizim için önemli." diye konuştu.



Terör örgütünün ilçeye verdiği zarara dikkati çeken Özkan, saldırılar dolayısıyla Sur'un bazı bölgelerinin yaşamdan yoksun hale geldiğini anlattı.



"Biz terörün pençesinden kurtardığımız bu mübarek toprakları yeniden insanların kullanımına açtık." diyen Özkan, şunları kaydetti:



"Terör örgütünün yarattığı tahribatı tamamen giderip yeniden Diyarbakır'daki insanların sokaklarında yaşadığı bir Sur'u inşa ediyoruz. Örgütün insansızlaştırdığı, tamamen yok etme gayretiyle pençesini attığı ama muvaffak olamadığı bu bölgeyi inşallah yeniden tarihi misyonuna uygun şekilde, sokaklarında çocukların koştuğu, Türkiye'nin en canlı yaşam merkezlerinden biri haline getireceğiz."