Sur Semalarını Uçurtmalar Renklendirdi

ŞÜKRÜ GÜNDÜZ - İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince Sur ilçesindeki Kırklar Dağı'nda düzenlenen şenliğe katılan çocukların uçurtmaları, Sur semalarını renklendirdi.



Tarihi On Gözlü Köprü'nün bulunduğu Kırklar Dağı'na Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine ait otobüslerle getirilen terör mağduru, Suriyeli sığınmacı ve dezavantajlı 90 çocuk, burada öğretmenleriyle beraber uçurtmalarını hazırladı.



Çocuklar baharın coşkusuyla uçurtmalarını uçurmanın, doyasıya eğlenmenin mutluluğunu yaşadı. İlk kez uçurtma uçuran çocukların heyecanı ve sevinci görülmeye değerdi.



Terör olayları nedeniyle geçen yıl silah ve patlama seslerinin yükseldiği Sur'da, uçurtma şenliğiyle çocuk sesleri yankılandı, gökyüzü uçurtmalarla renklendi.



"İlk defa uçurtma uçurdum, çok mutluyum"



Şenliğe katılan sığınmacı çocuklardan Sıla Elahmet, yaşadığı mutluluğu AA muhabirine anlattı.



Elahmet, daha önce hiç uçurtma uçurmadığını belirterek, "İlk defa uçurtma uçurdum, çok mutluyum. Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederim." dedi.



Mustafa Muhacir, arkadaşlarıyla ilk defa uçurtma uçurmaktan mutluluk duyduğunu aktardı.



Emine Aydın, uçurtma uçurdukları için çok sevinçli olduklarını vurgulayarak, ilk kez uçurtma uçurduğu için heyecanlı olduğunu belirtti.



Böyle etkinliklerin yapılmasının çok güzel olduğunu dile getiren Aydın, "Arkadaşlarım da çok mutlu oldu. İlk defa uçurtma uçuranlar var. Böyle güzel etkinliklerin yapılmasını istiyoruz." diye konuştu.



"Diyarbakır da çocuk dostu bir kent olsun istiyoruz"



Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Çocuk Şube Müdürü Rıfat Mertoğlu, şenlik kapsamında çocukların öğretmenleri eşliğinde uçurtmalarını uçurup, eğlendiğini söyledi.



Mertoğlu, belediyenin sosyal belediyecilik anlayışını sergilediği en güzel alanlardan birisinin bu olduğunu dile getirerek, Belediye Başkanı Cumali Atilla'nın talimatıyla bu tür etkinliklerin devam edeceğini bildirdi.



Okul öncesi ve ilkokul çağındaki çocukların sosyal gelişimine katkı sunmak için her türlü eğitim desteğini sağladıklarına işaret eden Mertoğlu, uçurtma şenliklerinin nisan ve mayıs ayı boyunca süreceğini aktardı.



Mertoğlu, amaçlarının bu tür etkinliklerle çocukları eğlendirmek olduğunu vurgulayarak, "Bu çocuklar aynı zamanda destek kurslarımızdaki akıl oyunları, satranç, resim ve bağlama kurslarına devam eden çocuklar. Bir nefes alsınlar, baharın coşkusunu yaşasınlar diye buraya getirdik. Çocuklara uçurtma aldık. Her birine birer uçurtma verdik. Burada uçurtma uçuruyor, güzel bir şekilde eğleniyorlar. Baharın gelişini kutlamış oluyorlar. Çocuk dostu kentler diyoruz ya Diyarbakır da çocuk dostu bir kent olsun istiyoruz. Çocuklarımıza sosyal anlamda aktiviteler yaşatalım diyoruz."



"İstiyoruz ki çocukluklarını yaşasınlar"



Dezavantajlı çocuklara yönelik farklı etkinlikler de yaptıklarına değinen Mertoğlu, lunaparka gidemeyen çocukları lunaparka da götürdüklerini bildirdi.



Mertoğlu, kent merkezindeki tarihi ve turistik yerleri tanıtmak amacıyla gruplar halinde çocukları bu mekanlara götüreceklerine dikkati çekerek, bu etkinliklerin düzenlenmesinde çocuklar kadar kendilerinin de büyük memnuniyet duyduğunu kaydetti.



Her insanın içinde bir çocuk olduğunu düşündüklerini dile getiren Mertoğlu, "İstiyoruz ki çocuklarımız biraz da olsa çocukluklarını yaşasınlar. Biz onları buraya getirmesek anne ve babalarının buraya getirmeye imkanı olmayacak. Dolayısıyla çocuklar hayatlarında hiç uçurtma uçurmamış olacaklardı. Biz de buna katkı sunalım dedik." dedi.