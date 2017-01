Sur'a Kadın Eli Değdi! Kentte Bombaların Yerine Huzur Hakim

Diyarbakır'ın Sur ilçesine atanan kadın emniyet müdürüne ilçe halkı yoğun ilgi gösterdi. İlçeye atanan ilk kadın emniyet müdürü olan Asuman Karacık, Sur'u çok iyi bildiğini ve 9 yıldır burada isteyerek görev yaptığını söyledi. Terör nedeniyle her gün bombaların patladığı ve halkın huzursuz olduğu ilçeye atanan kadın emniyet müdürü, ilçenin huzurunu sağlamak için 24 saat esasına göre çalışıyor.

VATANDAŞLARIN DEVLETE GÜVENİ TAM

Geçtiğimiz yıl adı daha çok, sokağa çıkma yasakları ve terörle anılan Diyarbakır'ın Sur İlçe Emniyet Müdürlüğüne tarihinde ilk defa bir kadın müdür atandı. 9 yıldır Diyarbakır'da görev yapan Asuman Karacık, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'ın onayı ile Sur İlçe Emniyet Müdürlüğüne atandı. İlçe sakinleriyle sık sık bir araya gelen ve sürekli sokaklarda olan Karacık'a Sur halkı da yoğun ilgi gösteriyor. Devlete olan güvenlerinin her zaman tam olduğunu belirten vatandaşlar, şimdi rahatlıkla sokaklarda dolaşabildiklerini kaydederek, Karacık'a görevlerinde başarılar diledi.



"SUR'DA YAPILAN OPERASYONLARDA GÖREV ALDIM"

Sur'da yapılan operasyonlarda da görev aldığına dikkat çeken ve 9 yıldır kendi isteğiyle Diyarbakır'da kaldığını belirten Karacık, "Dolayısıyla Sur'u çok iyi biliyorum. Sur halkını tanıyorum ve halkın ne istediğini biliyorum. Halkın istekleri doğrultusunda büyüklerim sağ olsunlar beni uygun gördüler. Amacımız Sur'da bundan sonra asayiş ve güvenliği en üst seviyede sağlamak. Vatandaşın huzurunu ve güvenini sağlamak bizim en büyük dileğimiz. Bunu da en iyi şekilde sağlayacağız. Sur basında çok farklı geçtiği için tedirgin olanlar var, ama çok şükür Sur şu anda Türkiye'nin en güvenli ilçesi" dedi.



"ÖZELLİKLE BAYANLARIN YOĞUN İLGİSİ VAR"

Halkın yoğun ilgisiyle karşılaştığını belirten Karacık, halkın kendileriyle el ele olduğunu ifade ederek, "Sur bizim için dünyanın en harika yerlerinden biri. Tarihiyle, mübarek yerleriyle, türbeleriyle güzel bir yer ve tarihi yüzyıllara dayanıyor. Sur halkı dört dörtlük, halk şu an bizimle el ele. Dolayısıyla Sur'da şu an hiçbir sıkıntımız yok. Atandıktan sonra özellikle bayanlar ziyaretime geliyorlar. Beni iyi karşıladılar. Kendilerine teşekkür ederim. Her zaman yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyorum. Hiç kimse çekinmesin korkmasın" diye konuştu.



BOMBALAR YERİNE HUZUR HAKİM OLDU

Sur'da 2 Aralık 2015 tarihinde ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet teşkilatının ortaklaşa düzenlediği operasyonlar 4 ay boyunca aralıksız devam etmişti. İlçeye sızan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için başlatılan operasyonlar 4 ay sonra tamamlanırken, cadde ve sokaklara döşenen tuzaklar, patlayıcılar birer birer temizlenip, hendek ve barikatlar kaldırıldı. Her gün bombaların patladığı Sur'da teröristlerin temizlenmesinin ardından huzur yeniden tesis edildi. Teröristlerden temizlenen Sur ilçesinin huzuru ise ilk defa kadın bir emniyet müdürüne teslim edildi.

İşte Sur'dan özlenen görüntüler;