Sur'da Silah Seslerinin Yerini Kuş Cıvıltıları Aldı

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde Hazreti Süleyman Camisi ve çevresinde bulunan 115 dönümlük alanda yapılan çalışma, vatandaşlar tarafından beğeniyle karşılandı. Düzenlenen bölge, şu sıralar vatandaşların en uğrak yerlerinden biri haline geldi.



Terör örgütü PKK yüzünden 2 Aralık 2015 ile 13 Mart 2016 tarihleri arasında silah seslerinin kesilmediği Sur ilçesi, operasyonun tamamlanmasının ardından başlatılan çalışmalarla şaha kalkmaya başladı. Büyük tahribat yaşanan ilçede, Hazreti Süleyman Camisi ve çevresindeki 115 dönümlük alanda yapılan çalışmalar tamamladı. Bölge geçtiğimiz günlerde halka açılırken, uzun bir aradan sonra buraya gelen vatandaşlar, gördükleri manzara karşısında şaşkınlık yaşadı. Çalışma vatandaşlar tarafından büyük bir beğeniyle karşılanırken, Hazreti Süleyman Camisi ve çevresi kentin en uğrak alanlarından biri haline geldi. İlçede, yapılan çalışmalar sayesinde silah seslerinin yerini de kuş cıvıltıları aldı.



"Burayı görmek bize mutluluk veriyor" Lise öğrencisi Mehmet Salih Dağlı bulundukları alanda eskiye göre baya bir değişiklik olduğunu aktararak, "Güzel makyajlar verilmiş. Şimdi kuş seslerini duymak, burada çocukları görmek çok ayrı bir şey. Geçen sene biz burada silah seslerinden geçemiyorduk. Psikolojimiz kötüye gidiyordu ama şimdi burada huzuru görmek bize ayrı bir mutluluk veriyor" dedi.



Surların üzerine çıkıp çevreyi izleyen Fesih Gülen (62) Hazreti Süleyman Camii ve çevresinin adeta bir cennete döndüğünü söyledi.



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