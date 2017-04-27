Sur Çiçeklerle Renklendi

Diyarbakır simgesi tarihi Surlar, baharın gelişiyle birlikte çiçeklerle renklendi. Vatandaşlar tarihin ve yeşilin buluştuğu parklarda güneşin tadını çıkardı.



Diyarbakır'ın simgesi tarihi Surlar, çiçeklerle renklendi. Baharın gelişiyle birlikte sıcak havanın iyiden iyiye kendini hissettirdiği kentte sur çevresindeki parklarda çiçeklerin açmasıyla birlikte renk cümbüşü oluşurken, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Kent sakinleri tarihin ve yeşilin birleştiği parklarda hem güneşin hem de yeşilin tadını çıkardı. Sur boyunca yürüyen vatandaşlar sık sık fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi. - DİYARBAKIR