Şüpheyle Durdurulan Araçta 8 Yıl Hapis Cezası Kesinleşmiş Zanlı Yakalandı

Tekirdağ'da durdurulan bir araçta, 5 ayrı suçtan aranan ve 8 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir zanlı yakalanırken, zanlıyla aynı araçta bulunan ve 3 ayrı suçtan aranan bir diğer kişinin üst aramasında ruhsatsız silah çıktı.



Edinilen bilgiye göre Tekirdağ'ın Çorlu İlçesinde polis görevlilerince yapılan uygulamada şüphe üzerine bir otomobil durduruldu. Durdurulan oto içerisinde 2 erkek şahsın olduğu Y.U. isimli şahsın 3 adet suç kaydının olduğu aranmadığı yapılan üst aramasında ise sig-sauer marka ruhsatsız silah ile 6 adet 9 mm çaplı fişek ele geçirildi.



Şahsın yanında bulunan diğer şahıstan kimlik belgesi istendiğinde polis görevlilerine H.D. adına düzenlenmiş sahte kimlik belgesi verdi. Polis ekiplerinin şüphelenmesi üzerine yapılan araştırmada şahsın gerçek kimliğinin C.S. olduğu tespit edildi.



Gözaltına alınan C.S. hakkında, 8 adet suç kaydının olduğu, 5 ayrı suçtan arandığı ve toplam 8 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edilerek, haklarında adli soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ