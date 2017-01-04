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Şüpheliyi Takip Eden Polis Aracı Kaza Yaptı: 2 Polis Şehit (3)

Şüpheliyi Takip Eden Polis Aracı Kaza Yaptı: 2 Polis Şehit (3)

EMNİYET MÜDÜLÜĞÜ ÖNÜNDE TÖREN YAPILICAKAydın'ın Nazilli İlçesi'nde, şüpheli aracı takip eden polis otosunun tankerle çarpışması sonucu şehit olan iki çocuk babası polis memuru Hasan Özdemir'in Bozdoğan İlçesi'nde, iki çocuk babası baş polis Yener Arslan'ın ise Gaziantep'in Şahinbey...

Şüpheliyi Takip Eden Polis Aracı Kaza Yaptı: 2 Polis Şehit (3)

EMNİYET MÜDÜLÜĞÜ ÖNÜNDE TÖREN YAPILICAK

Aydın'ın Nazilli İlçesi'nde, şüpheli aracı takip eden polis otosunun tankerle çarpışması sonucu şehit olan iki çocuk babası polis memuru Hasan Özdemir'in Bozdoğan İlçesi'nde, iki çocuk babası baş polis Yener Arslan'ın ise Gaziantep'in Şahinbey İlçesi'nde toprağa verileceği belirtildi.

Şehit polis memurları için yarın Nazilli Emniyet Müdürlüğü önünde tören yapılacak.

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