Şüpheli Yarbay Rehinelere Darbe Bildirisini Okumuş

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ulus'taki Türk Telekom binasının darbeciler tarafından ele geçirilmesine ilişkin hazırlanan iddianamede, şüphelilerden eski Yarbay Ömer Ergenekon'un rehin aldığı personele "darbe bildirisini" okuduğu anların fotoğrafları yer aldı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Ulus'taki Türk Telekom binasını kontrol altına almaya çalışan, 27'si Kara Harp Okulu (KHO) Komutanlığı subay adayı kursiyer, 29 şüpheli hakkında hazırladığı iddianame tamamlandı.



Buna göre, güvenlik kamera kayıtlarının incelenmesi sonucunda şüpheli Yarbay Ergenekon'un rehin aldığı Türk Telekom personelini vurmakla tehdit ederek, darbe bildirisi okuduğu belirtildi.



O anlara ait görüntü çözüm kayıtlarında, Ergenekon'un, "Bu saatten itibaren Türk Silahlı Kuvvetleri yönetime el koymuştur. Herkes burada duracak, ikişer üçer burada asansörle indirip sizleri salıvereceğiz. Eğer karşı koyan olursa vururum, bir daha söylemeyeceğim. Anlamayan var mı?" ifadelerini kullandığı aktarıldı.



Şüphelinin bu açıklamalarından sonra kadın olduğu belirtilen rehinelerden birinin, "Sadece bir şey sorabilir miyim?" demesinin üzerine Ergenekon'un, "Hayır hiçbir şey soramazsın, birbirinizle konuşmayın" şeklinde cevap verdiği kaydedildi.



O anlara ilişkin görüntülerden elde edilen çok sayıda fotoğrafa da yer verilen iddianamede, gecenin ilerleyen saatlerinde şüpheli Ergenekon'un, rehin tuttuğu kurum çalışanı kadınlardan oluşan iki gurubu tahliye ettiği, bir zaman sonra da erkekleri de bu şekilde serbest bıraktığı ifade edildi.



Güvenlik kameraları tarafından kaydedildiklerini anlayan şüpheli askerler, kameraların görüntü alma açısını değiştirdikleri ana ait fotoğraflara da iddianamede yer verildi.



Üçer kez ağırlaştırılmış müebbet



İddianamede şüphelilerin "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" ve "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terör amaçlı cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçlarından da ayrıca cezalandırılmaları talep edildi.