Şüpheli Şahıslar Polisi Harekete Geçirdi

Adıyaman Valiliği çevresinde durumundan şüphelenilen şahıslar polis ekiplerini harekete geçirdi.



Adıyaman Valiliği yan tarafında bulunan Eski Zey Caddesi üzerinde yürüyen 4 şahsın durumundan şüphelenen polis ekipleri tarafından durduruldu. Şahısları durduran polis ekipleri şahısların üst araması ve GBT sorgulamasını gerçekleştirdi. Yapılan sorgulamalarda her hangi bir olumsuzlukları bulunmayan şahıslar serbest bırakılırken polis ekipleri ise normale döndü. - ADIYAMAN