Şüpheli Şahıslar Polisi Harekete Geçirdi

Adıyaman'da, vatandaşlar tarafından şüphelenilerek ihbar edilen 3 şahıs polis ekiplerini harekete geçirdi.



Edinilen bilgiye göre, Adıyaman Valiliği yakınlarında bulunan 3 şahıstan şüphelenen vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede harekete geçen polis ekipleri vatandaşlar tarafından ihbar edilen 3 kişiyi Adıyaman Valiliği önünde durdurarak GBT sorgulaması yaptı. GBT sorgulamaları yapılan şahısların herhangi bir olumsuzluğuyla karşılaşılmadı. - ADIYAMAN