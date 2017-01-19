Şüpheli Poşetin Fotoğrafını Çekmek İçin Yarıştılar

Adana'da, otobüs durağına konulan şüpheli poşet korku dolu anlara neden oldu. Vatandaşlar da şüpheli poşeti görüntülemek için adeta birbirleriyle yarıştı. Bomba imha uzmanı tarafından incelenen poşetten kağıt çıktı.



Edinilen bilgiye göre, kent merkezindeki İnönü Parkı'nda bulunan otobüs durağında uzun süre kimsenin almadığı poşeti fark eden vatandaşlar durumu polise haber verdi.



İhbar üzerine İnönü Caddesi trafiğe kapatılıp durak etrafına şerit çekilirken, bomba imha uzmanı polisler de olay yerine sevk edildi.



Özel kıyafet giyerek inceleme yapan polis, poşetin içinin kağıtlarla dolu olduğunu belirledikten sonra güvenlik önlemlerini sonlandırarak, yolu trafiğe açtı.



Bu anları ise cep telefonu kamerasıyla görüntülemek isteyen yaklaşık 100 kişi birbirleriyle yarıştı. Polis ekipleri de sık sık anons ederek, vatandaşları şerit kenarından uzaklaştırmaya çalıştı.



İçi kağıtlarla dolu olan poşet daha sonra kağıt toplayan çocuklar tarafından alındı. - ADANA