Şüpheli Paketler Polis Ekiplerini Harekete Geçirdi

Eskişehir'de vatandaşlar tarafından şüpheli olarak görülen paketler, ihbar üzerine polisi harekete geçirdi. Ekipler tarafından incelenen paketlerin ikisi boş, diğerinin içinden çöp çıktı.



Olay, akşam saatlerinde Başarılı Sokak'ta yaşandı. İddialara göre, yol kenarında duran 3 paketten vatandaşlar şüphelendi. İnsan trafiğinin de yoğun olduğu sokaktan gelen ihbar üzerine polis ekipleri harekete geçti. Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler, sokağı yaya ve araç trafiğine güvenlik şeritleri ile kapattı. Daha sonra polis ekipleri, çevrede görgü tanığı araştırmaya başladı. Bir vatandaşın Şair Fuzuli Caddesi üzerinde bulunan bir esnafın paketleri çöp olarak attığını söylemesi üzerine polis ekipleri esnaf ile iletişim kurdu. Esnafın durumu doğrulamasıyla paketleri inceleyen polis ekipleri, 2'sinin boş, diğerinde ise çöp olduğunu tespit etti. Olayın ardından sokak sakinleri de rahat bir nefes alırken, güvenlik şeridi kaldırılarak yol yeniden araç ve yaya trafiğine açıldı. - ESKİŞEHİR