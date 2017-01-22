Şüpheli Paket İhbarından Terk Edilmiş Bebek Çıktı

VAN'ın İpekyolu İlçesi'nde şüpheli paket ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri, puset içinde, terk edilmiş 20 günlük kız bebek buldu.



İpekyolu İlçesi'ne bağlı Alipaşa Mahallesi'nde şüpheli bir paket olduğu ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis, bırakılan pusetin içerisinde bebek olduğunu belirledi. 20 günlük olduğu belirtien kız bebek, ambulansla Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Servisi'ne kaldırıldı. Burada sağlık kontrolleri yapılıp, karnı doyurulan bebek, polis ekiplerince Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bağlı Sevgi Evleri'ne teslim edildi. Polis, bebeği terk edenlerin bulmak için çalışma başlattı. - Van