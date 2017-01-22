Şüpheli Paket İhbarında 20 Günlük Bebek Çıktı

Van'ın İpekyolu ilçesinde şüpheli paket ihbarına giden polis ekipleri, terk edilmiş 20 günlük kız bebeği buldu.



Edinilen bilgilere göre, Alipaşa Mahallesi'nde vatandaşlarca 155 Polis İmdat Hattı'na, bir binanın önüne şüpheli paket bırakıldığı ihbarı yapıldı. Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, ilk incelemede paket sanılanın pusetle terk edilmiş bebek olduğunu gördü. Polislerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekipleri, soğuktan donma tehlikesi geçiren bebeğe ilk müdahaleyi yaptı.



Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan bebeğin, sağlık kontrolleri yapılarak karnı doyuruldu. Polis ekipleri, 20 günlük kız bebeği Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bağlı sevgi evine teslim etti.



Bebeği terk edenlerin bulunması için çalışmalar sürdürülüyor. - VAN