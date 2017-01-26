- Emniyet önlemlerinden görüntüler

Bomba imha ekiplerinden görüntüler

Şüpheli paketin patlatılması

Vatandaşlardan görüntüler Manisa'da şüpheli paket fünye ile patlatıldı

Yunusemre ilçesinde bir bankanın önüne bırakılan ve fünye ile patlatılan şüpheli paketten, giysi, sinek ilacı ve telefon şarj cihazı çıktı

Yunusemre ilçesinde bir bankanın önüne bırakılan ve fünye ile patlatılan şüpheli paketten, giysi, sinek ilacı ve telefon şarj cihazı çıktı.



Alınan bilgiye göre, Doğu Caddesi'ndeki Ulupark karşısında bir bank önünde sahipsiz bir paketin olduğunu fark eden vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Polis, olay yeri ve çevresinde güvenlik önlemi aldı, yolu trafiğe kapattı.



Şüpheli paketi inceleyen bomba imha uzmanı, paketi fünye ile kontrolü şekilde patlattı. Paketten giysi, sinek ilacı ve telefon şarj cihazı çıktı.



Çevredeki vatandaşlar, polisin çalışmasını cep telefonu kameralarıyla kaydetti.