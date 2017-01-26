- Emniyet önlemlerinden görüntüler
Bomba imha ekiplerinden görüntüler
Şüpheli paketin patlatılması
Vatandaşlardan görüntüler Manisa'da şüpheli paket fünye ile patlatıldı
Yunusemre ilçesinde bir bankanın önüne bırakılan ve fünye ile patlatılan şüpheli paketten, giysi, sinek ilacı ve telefon şarj cihazı çıktı
Yunusemre ilçesinde bir bankanın önüne bırakılan ve fünye ile patlatılan şüpheli paketten, giysi, sinek ilacı ve telefon şarj cihazı çıktı.
Alınan bilgiye göre, Doğu Caddesi'ndeki Ulupark karşısında bir bank önünde sahipsiz bir paketin olduğunu fark eden vatandaşlar durumu polise bildirdi.
Polis, olay yeri ve çevresinde güvenlik önlemi aldı, yolu trafiğe kapattı.
Şüpheli paketi inceleyen bomba imha uzmanı, paketi fünye ile kontrolü şekilde patlattı. Paketten giysi, sinek ilacı ve telefon şarj cihazı çıktı.
Çevredeki vatandaşlar, polisin çalışmasını cep telefonu kameralarıyla kaydetti.
Şüpheli Paket Fünye Ile Patlatıldı
- Emniyet önlemlerinden görüntüler Bomba imha ekiplerinden görüntüler Şüpheli paketin patlatılması Vatandaşlardan görüntüler Manisa'da şüpheli paket fünye ile patlatıldı Yunusemre ilçesinde bir bankanın önüne bırakılan ve fünye ile patlatılan şüpheli paketten, giysi, sinek ilacı ve telefon...
- Emniyet önlemlerinden görüntüler