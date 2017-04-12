Şüpheli Ölüm

Lüleburgaz ilçesinde 7 gündür haber alınamayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu.



Alınan bilgiye göre, Kocasinan Mahallesi Ahmet Yesevi Sokak'ta yaşayan 82 yaşındaki Rukiye Baş'tan 7 gündür haber alamayan komşuları durumu emniyet ekiplerine bildirdi.



Kapıların kilitli olduğunu ve içeriden ses gelmediğini fark eden ekipler, evin kapısının açılması için çilingir çağırdı.



Ekipler çilingir yardımıyla girdikleri evde yaptıkları incelemede Baş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.



İçerideki koku nedeniyle polis ekipleri incelemelerini gaz maskesi takarak sürdürdü.



Baş'ın cesedi, Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.



Polis ekiplerinin yardım istediği itfaiye ekiplerinin cesedi oksijen maskesi takarak çıkardığı görüldü.