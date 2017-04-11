Şüpheli Ölüm

Sivas'ta bir kişi iş hanının tuvaletinde ölü bulundu.



Alınan bilgiye göre, Aliağa Cami Sokak üzerindeki bir iş hanının 3. katındaki tuvaletin kapısının uzun süre açılmamasından şüphelenen vatandaşlar durumu polise bildirdi.



Olay yerine gelen ve tuvaletin kapısını açamayan polis ekipleri itfaiyeden yardım istedi.



Kapıyı keserek tuvalete giren ekipler 46 yaşındaki Adem Özdemir'i yerde hareketsiz buldu. Sağlık ekipleri tansiyon hastası olduğu öğrenilen Özdemir'in hayatını kaybettiğini belirledi.



Özdemir'in cenazesi polis ekiplerinin olay yeri incelemesinin ardından otopsi yapılmak için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.