Kahramanmaraş'ta Şüpheli Ölüm

Kahramanmaraş'ta bir iş yerinin depo sorumlusu olarak çalışan kişi, çalıştığı yerde ölü bulundu.



Alınan bilgiye göre, merkez Onikişubat ilçesi Şekerdere Bulvarı'ndaki bir işletmede depo sorumlusu olarak çalışan Murat Güler (45), sabah iş yerine gelen mesai arkadaşları tarafından yatağında hareketsiz yatarken buldu.



İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Güler'in hayatını kaybettiğini belirledi.



Epilepsi hastası olduğu belirtilen Güler, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.